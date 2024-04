Rekordní účast soutěžících mělo v pořadí páté semifinále soutěže Mladý zemědělec, které se konalo 27. března v Masarykově střední škole zemědělské a přírodovědné v Opavě. Své znalosti a dovednosti v něm přišlo změřit téměř šest desítek dětí z dvaceti základních škol napříč celým Moravskoslezským krajem.

Semifinále soutěže Mladý zemědělec v Masarykově střední škole zemědělské a přírodovědné v Opavě. | Video: Deník/Jiří Štraub

Před Opavou se konaly stejné soutěže v březnu v Čáslavi, Hradci Králové, Plasech a Kloboucích u Brna. Také z opavského kola vzešli dva vítězní semifinalisté, kteří postupují do celostátního finále. Konat se bude 12. června v Brně.

V Opavě se nejlépe vedlo Jiřímu Klapetkovi ze Stěbořic a Jáchymu Lokočovi z Oldřišova. Oba vítězové přiznali, že je umístění v soutěži překvapilo. Na třetím nepostupovém místě skončil Tadeáš Skotnica z Hatě, za ním se umístili Tobiáš Gřešek z Opavy a Václav Dobosz z Bílovce. Zdroj: Deník

Soutěž Mladý zemědělec má podpořit zájem chlapců a děvčat o zemědělské obory. V celé České republice se do ní zapojilo celkem 120 základních škol a prvního kola se účastnilo téměř devět tisíc žáků. Do druhého – semifinálového kola – postoupili vždy tři nejlepší z každé školy. Opavské semifinálové kolo soutěže mělo dvě části. Po první teoretické, v níž děti vyplňovaly test, se soutěžící utkali v praktických dovednostech.

Šest disciplín

Děti musely plnit šest disciplín. A v které z nich se jim dařilo nejlépe? V jízdě s kolečkem na překážkové dráze. Za ním se umístila v počtu úspěšnosti soutěž součásti strojů, kdy děti poznávaly pracovní nářadí, která dávaly do kontextu, tedy co k čemu patří. „Na třetím místě skončilo poznávání zvířat. Disciplína nebyla vůbec jednoduchá. Děti měly za úkol poznat samici a samce, mládě, správné názvosloví a účel, k čemu se ta zvířata chovají.

Čtvrté bylo dojení. Na pátém místě skončila disciplína poznávání zemědělských strojů. Tam jsem čekal, že to bude jednodušší. Nejslabší byly děti v poznávání semen, osiv a tak dále. Je tam co zlepšovat, nicméně je třeba přiznat, že ta disciplína nebyla vůbec pro žáky jednoduchá,“ řekl zástupce ředitele pořádající školy Vlastimil Dluhoš.

V Kloboukách u Brna byla pro soutěžící zážitkem projížďka koňským spřežením

K soutěži se vyjádřil také ředitel Masarykovy střední školy zemědělské a přírodovědné v Opavě Arnošt Klein.

„Tato soutěž se u nás koná poprvé. My už léta děláme soutěž v zahradnických dovednostech. A tady mě překvapilo, že se hned poprvé akreditovalo tolik škol a tolik žáků. Vesměs jejich praktické znalosti a dovednosti byly velice dobré. Takže jsem překvapen nejenom množstvím účastníků této krásné soutěže, ale také jejich znalostmi,“ uvedl pro Deník.

Při slavnostním vyhlašování vítězů soutěžícím řekl: „Všichni jste zvítězili už jenom tím, že jste se odhodlali, že jste tady. Předvedli jste dobré, výborné a vynikající výkony. Všem vám blahopřeji. Pokud si vyberete tyto krásné obory, jako je zemědělství, zahradnictví, tak věřím, že uděláte dobře a budete mít na čem stavět.“

Semifinále soutěže Mladý zemědělec v Masarykově střední škole zemědělské a přírodovědné v Opavě.Zdroj: Deník/Radim Šlezingr

Hodnocení primátora

Na slavnostní vyhlášení vítězů soutěže dorazil také opavský primátor Tomáš Navrátil. Jak přiznal, sám vystudoval střední zemědělskou školu a má ten obor moc rád. Zemědělství považuje za velmi důležité.

„Zrovna na Opavsku máme bonitu půdy číslo tři, což je jedna z nejkvalitnějších půd. Žijeme z toho, příroda nás živí a krmí. Je moc důležité na to myslet a udržovat, co naši předci celé roky pěstovali a co nám tady zanechali. My bychom to měli předat dalším generacím v perfektním stavu. Jsem moc rád, že takových mladých žáků, kteří se tomu věnují a baví je to, je tolik. To, že se zúčastnilo dvacet škol, svědčí o tom, že je to kvalitní soutěž. A také, že se kvalitně připravila a že i tato naše krásná škola je výborná a táhne,“ řekl.

Vítězný semifinalista Michal Slavík má skvělou praxi doma na farmě

Ze soutěžních disciplín opavského primátora zaujalo dojení z vemene. Jak dětem přiznal, vzpomněl si při ní na svého bývalého učitele, kterého měl z živočišné výroby. Pamatuje si totiž živě na chvíle, kdy se svými spolužáky přišel poprvé do stáje a viděli zblízka krávu. „Pan učitel nám říkal, ať ji nejprve oslovíme – krávo. Aby o mě věděla, že přicházím. Teprve potom se k ní mohu přiblížit,“ podělil se se soutěžícími o své vzpomínky na studijní léta a sklidil potlesk.

Průběh soutěže lze sledovat na www.soutezmladyzemedelec.cz a v tématu na www.denik.cz.

Zdroj: Deník