Sníží se intenzita dopravy i hlučnost

Výrobci světelné techniky a elektronických součástí do vozidel, který patří v oboru mezi největší světové producenty, umožní od příštího léta rychlejší a levnější montáž světlometů. Pozitivní dopad bude mít i na ekologii, protože v okolí se sníží intenzita kamionové dopravy, hlučnost i světelný smog.

Význam nového centra podtrhuje také fakt, že zatímco dříve byla automobilová výroba relativně stabilní, dnes je značně rozkolísaná, což klade větší důraz na logistiku a zásobování.

Chce být úspěšný jako Avast. Muž vymyslel nové zabezpečení počítačové sítě

„Ještě před několika lety se jeden světlomet skládal asi ze šedesáti komponentů – dnes je jich přes dvě stě. Do výroby je převážíme ze skladů v Mohelnici, Litovli, Horce nad Moravou a Olomouci. Díky novému logistickému centru teď budeme mít všechny díly pouze na dvou místech, která jsou hned vedle sebe, čili doslova po ruce,“ uvádí projektový manažer společnosti Forvia Hella Tomáš Caletka.

Vývojářů bude více, skladníků méně

Větší množství skladů výrobu pochopitelně prodražuje. Během jedné hodiny zaměstnanci mohelnické společnosti Forvia Hella vyskladní kolem 300 palet. Nový plně automatizovaný sklad však provoz značně zefektivní, protože bude nezávislý na lidském faktoru i na počasí.

Každá výrobní linka v sobě totiž už dnes ukrývá i menší zásobníky, do kterých poputují od příštího roku jednotlivé díly na výrobu světlometů pouze podle toho, kolik jich linka dokáže zpracovat. Rozhodne o tom počítač. Jednotlivé komponenty rozveze do zásobníků automatický vláček, a to po předem určených trasách. Ani zde už řidiče nenajdete.

Existenci nových logistických center tradičně doprovází větší množství nákladních aut. V tomto případě to však platit nebude.

Whisky z Hulína dobývá nejen Kroměřížsko. Další edice už je na cestě

Intenzita dopravy se totiž o třicet procent sníží, protože do areálu už nepojede tolik menších poloprázdných vozidel, ale naopak méně větších a zcela zaplněných kamionů. Změní se i odbornost zaměstnanců. Klasické skladníky vystřídají specialisté, kteří budou nový systém řídit a kontrolovat. Mohelnický výrobce automobilových světel se tak posune dál na trajektorii od „montovny“ k „mozkovně“.

„Odpovídá tomu i skladba našich zaměstnanců. Celkově jich u nás pracuje 3300, z toho 1200 ve výrobě a 700 ve vývoji. Vývojářů však bude stále více,“ říká generální ředitel společnosti Forvia Hella Petr Novotný.