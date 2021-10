V reakci na opožděný začátek vinobraní oproti posledním letům je posunuté i první hodnocení vín ucházejících se o značku Svatomartinské ročníku 2021, a to na 25. října. Loni se na trh dostalo 312 vín od 74 vinařů a vinařských firem a celkem 1,75 milionu lahví, což byl asi dvacetiprocentní meziroční pokles. „O to rychleji ale vinaři Svatomartinské vyprodali,“ podotkl Machovec.

Vinařům však situaci zkomplikovalo zpožděné dozrávání hroznů. „Někteří jsou v obavách, zda stihnou vyrobit víno dostatečně včas, ale určitě to zvládnou,“ uvedl ředitel Vinařského fondu Jaroslav Machovec.

Brigádníci cvakají nůžkami, bobule ve vinicích otřepávají kombajny. Hrozny prvních odrůd určených pro Svatomartinské víno již sklízejí jihomoravští vinaři. Po loňském poklesu lahví uvedených na trh, způsobeném pandemickou situací, chce Vinařský fond znovu překonat metu dvou milionů lahví a oživit tradiční podzimní akce k 11. listopadu, kdy se Svatomartinské uvádí do prodeje.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.