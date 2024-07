Skupina Moravia Steel, jejíž klíčovou součástí jsou Třinecké železárny, má zájem o rychlé převzetí celé druhovýroby v Liberty Ostrava a apeluje na zaměstnance huti, aby zatím nepodávali výpovědi. Podle představitelů vlády jsou plány na zachování části výroby i pracovních míst v Liberty reálné a pokud insolvenční správce návrh Moravia Steel přijme, mohli by se zaměstnanci v dotčené části Liberty vrátit do práce zhruba měsíc poté.

Zvláštní sociální program na podporu propuštěných zaměstnanců Liberty ministerstvo práce nepřipravuje. Liberty Ostrava je od června v úpadku, ve čtvrtek o její budoucnosti jednali ministři financí, průmyslu a práce Zbyněk Stanjura (ODS), Jozef Síkela (STAN) a Marian Jurečka (KDU-ČSL) se zástupci Moravia Steel.

Podle insolvenčního správce Šimona Petáka zatím žádný návrh na provozování druhovýroby, která zahrnuje rourovnu, dvě válcovny a drátovnu, nepřišel. Pokud by ale takový návrh přišel, bylo možné výrobu v některých provozech za měsíc rozjet. Rychlé převzetí druhovýroby se podle něj uskutečnit dá a je v zájmu všech, aby závod fungoval alespoň v takovém rozsahu, v jakém fungovat může.

Druhovýroba může podle odborů představovat i více než polovinu z 5000 zaměstnanců. „Bavíme se o zachování podstatné části firmy. Vnímáme to jako velice dobrou nabídku, a to z toho důvodu, že se o to zajímá vlastník, který má zkušenosti s ocelařinou v České republice, a věděl by, co s podnikem dělat,“ řekl předseda základní organizace Odborového svazu KOVO Liberty ČR Petr Slanina.

Generální ředitel Třineckých železáren Roman Heide apeloval na zaměstnance Liberty Ostrava, kteří zvažují podání výpovědi, aby s tím ještě počkali. „Chápeme, v jak těžké situaci se zaměstnanci Liberty Ostrava nacházejí, ale s ohledem na jejich odbornost je jejich setrvání v současné chvíli klíčové,“ uvedl.

Stanjura: Existují reálné plány

Zástupci Moravia Steel představili své záměry ohledně Liberty vládě. „Existují reálné plány na zachování druhovýroby se zachováním podstatné části pracovních míst. Existují strategické plány na prvovýrobu v areálu Liberty Ostrava,“ řekl po schůzce Stanjura.

Zároveň upozornil, že o návrzích nebude rozhodovat kabinet, ale insolvenční správce Liberty.

Ve střednědobém horizontu je podle Stanjury důležitá možnost udržení výroby takzvané zelené oceli v Česku. Při tom se používá nová technologie elektrických obloukových pecí, současné vysoké pece v Liberty by se tak už nespustily. Stanjura řekl, že vláda už v minulosti uzavřela memorandum s Třineckými železárnami o podpoře této technologie, nyní by se memorandum mohlo rozšířit i na provoz v Liberty. Podobným směrem se podle ministra ubírají i další členské státy EU, Česko by si ale v unii muselo vyjednat pravidla pro poskytnutí veřejné podpory.

Podle Jurečky může nabídka Moravia Steel, pokud ji insolvenční správce přijme, dát „významnému počtu lidí“ šanci pracovat dál ve svém oboru. Konkrétní počet neuvedl. Jurečka zároveň řekl, že ministerstvo práce nyní nechystá zvláštní sociální program na podporu propouštěných zaměstnanců Liberty, jaký v minulosti stát přijal například pro zaměstnance těžební firmy OKD.

„My v tento okamžik nějaký úplně speciální program, který by vybočoval ze standardních nástrojů, nepřipravujeme. Už jsme aktivovali všechny současné nástroje, které je možné využít,“ uvedl ministr.

Zmínil vyplácení náhradních mezd od státu či rekvalifikace. Vytvoření sociálního programu například s možností dřívějšího důchodu navrhovaly odbory. Podle Jurečky má možnost jít do řádné či předčasné penze asi 700 pracovníků firmy.