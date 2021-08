Současná doba přidělává vrásky na čele mnoha podnikatelům. Česká sklárna Moser i v této době může být spokojena. Před nedávnem totiž získala dvě nové exkluzivní zakázky v zahraničí – v Rumunsku a v Turkmenistánu.

Turkmenistán - koně | Foto: Se svolením firmy Moser

Do svého paláce v Bukurešti si sadu Royal s královským erbem objednala rumunská královská rodina. Do prezidentské kanceláře Turkmenistánu pak zároveň putuje osm sad nápojového portfolia Copenhagen, které obsahují 336 kusů skleniček a sedm džbánů. To ale není vše. Do Turkmenistánu také poputuje sedm sad nových sklenic na whisky s rytinami prezidentských koní.