Pětasedmdesátiletá Marie Aichingerová byla koncem minulého týdne nešťastná a nevyspalá ze stresu a z náročných příprav na vánoční trhy. Co budu dělat se svými vánočními dekoracemi, když je nemohu prodat, ptala se sama sebe trhovkyně. Pak se ale stalo něco, co by mohla označit za vánoční zázrak. Najednou má otevřený stánek na náměstí plném návštěvníků a trhovců a prodává. Proto se teď usmívá a netají radost, když vidí kolem sebe obchodní ruch. „Je to krásné!“ říká v centru Mostu, kde našla od pátku azyl.

Vláda v celé České republice zakázala v pátek 26. listopadu kvůli sílící epidemii vánoční trhy, ale město Most je už mělo na náměstí připravené, vyzdobené a dávno předtím nasmlouvalo kulturní program. Aby nezruinovala trhovce a nezklamala Mostečany, radnice upravila koncept městských vánočních trhů a změnila je na Zimní farmářské trhy, které nikdo nezakázal.

„Víte, jak moc jsme šťastní? Pomůže nám to, abychom žili a měli na jídlo,“ svěřuje se ve svém království Marie. Ve stánku je obklopena věnci, svícny, betlémky, zkrátka vším, čím lidé během adventu zdobí své domovy. Seniorka má nízký důchod, takže příjmy z prodeje dekorací ji drží nad vodou. Je nejstarší a nejzkušenější trhovkyní, které v Mostě prodávají. Na mráz je zvyklá a v teplém oblečení v něm vydrží stát celý den. Vytrvalost má v rodině. Například její tatínek kdysi pletl košíky.

Narváno. Na zrušeném vánočním trhu v Mostě rozsvítili zimní „farmářský“ strom

Farmářský trh v Mostě má trvat do 6. ledna, každý den od 10 do 18 hodin, a Marie chce vydržet co nejdéle, určitě do Vánoc. Spoléhá na stálé zákazníky, i když přicházejí i noví. Už v pátek, kdy se vánoční trh proměnil na farmářský, stála u jejího stánku fronta zvědavých žen. Marie prodávala také v neděli během rozsvěcení vánočního stromu, kdy bylo náměstí plné lidí.

Nebojí se, že by ji někdo v mumraji nakazil. Bez respirátoru vysvětluje, že je očkovaná a v prosinci má dostat třetí dávku. „Nemám strach, já jsem furt uvnitř a je to výborný. Víte, chodí sem slušní lidé,“ dodává, když přikryje igelitem malé betlémy, aby na ně nemrholilo. „Lidi, co chodí, jsou příjemní, dávají dýška a soucítí s námi,“ sdělí Mariin soused, trhovec prodávající občerstvení.

Zákaz trhovce poškodil

Seniorce je líto, že trhovci v jiných městech prodávat nemůžou. „Proč to vláda udělala? Nikdo se zákazem nepočítal,“ povzdechne si. Podle ní zákaz ostatní trhovce dost poškodí, protože stejně jako ona k Vánocům směřovali své naděje a očekávali dobrý prodej. „Heleďte, vždyť je to něco nádherného!“ zvolá Marie a ukáže na vánoční dekorace, které ručně vyrábí se svou rodinou. „Připravujeme se na vánoční trh celé léto,“ prozradí její dcera, která ve stánku pomáhá. Maminka je z Teplic a do Mostu jezdí prodávat desítky let. Zvykla si tu. Zvládá i dušičky a Velikonoce a stánek mívala také u nákupního střediska Rozkvět nebo u Prioru. Pamatuje také starý Most, kde se jí narodila dcera. V Teplicích mají svou dílnu, kde dekorace vyrábějí ručně z nakoupených dílů.

Most proměnil vánoční trhy na Zimní farmářské trhy. Mají trvat do ledna

Jaká doba byla pro Marii z pohledu trhovkyně nejsložitější, nedokáže říct. „Je to těžké, ona není nikdy úplně dobrá,“ poznamená. Ale jedno ví jistě. „Dělám to z lásky k té práci, není to na zbohatnutí,“ zdůrazní. Kdyby nemohla být od pátku na mosteckém náměstí, bylo by to podle ní špatné. Nevěděla by, co se zbožím a přišla by o všechny peníze, které do příprav investovala. „Zkazili by nám Vánoce,“ doplní její dcera. Do jara, kdy mají být velikonoční trhy, by prý sotva vyžili. „Odstěhovali bychom se domů k panu Babišovi,“ směje se dcera. I ona byla dlouho nevyspalá. „Každý den jsme vyráběli do dvou v noci, to lidi nevidí, ale nás to baví,“ dodá dcera.

Marie je hrdá na to, že může na trhu pracovat v rodinném kruhu. Syn vedle prodává stromečky a také provozuje na náměstí vánoční kolotoč. „Vidíte ho? Je pohádkový. A tohle mělo být zrušené,“ prohlásí Marie, když na pohyblivá zvířátka se sedátky usednou další děti a z amplionů na náměstí zazní vánoční písně Karla Gotta.