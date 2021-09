Ve světě módy se pohybuje i dnes, ale v trochu jiné roli. S manželkou Simonou založil e-shop s oblečením a módními doplňky Different, který pak z části prodal a spojil se s e-shopem ZOOT a nově také Bibloo a Urban Store.

Celé to začalo už v roce 2007 studentským úvěrem 700 000 korun, za který tehdy Milanovi ručili rodiče. „Za ty peníze jsme hned koupili první kolekci a pronajali obchod v centru Plzně. První e-shop jsem udělal já sám a začátky fakt nebyly snadné,” začíná své vyprávění Milan Polák. Prvních pět let s manželkou nebyli na jediné dovolené a veškerý čas i úsilí investovali zpět do firmy.

Postupné krůčky a zaměření na ziskovost byly jejich hlavním cílem. „Pamatuji si měsíce, kdy jsme si psali na papír, kolik peněz nám musí měsíčně zbývat abychom zaplatili nájem a jídlo. To už teď nikdo nevidí. Ale naštěstí se e-shop chytil a nám se zlepšovala i cash flow situace ve firmě,” vzpomíná na začátky rozjezdu dnes už velmi úspěšného byznysu Polák.

Užší cílová skupina

Tenhle mustr funguje. Different, který tvoří pouhých 15 zaměstnanců, měl v roce 2020 tržby 110 milionů korun a opět skončil s kladným ukazatelem EBITDA. Vyrostl mimo billboardy a televizní kampaně, uspěl především sázkou na výkonnostní marketing a sociální sítě (na Facebooku má e-shop 200 tisíc fanoušků).

A také zaměřením na užší hlavní cílovou skupinu: zákazníky mezi 30 a 55 lety, kteří hledají prověřené značky a zároveň pestřejší nabídku, u níž tolik nehledí na cenu. Vznikl tak stabilní zákaznický kmen, který Polák odhaduje na 40 tisíc vracejících se zákazníků.

Different své fungování postupně kopíroval do dalších zemí Evropy. Teď dělá radost v Česku, Slovensku, Rumunsku, Maďarsku, Chorvatsku, Slovinsku, Polsku, Bulharsku a nově i v Itálii.

V roce 2020 Milan Polák prodal minoritní podíl ve své společnosti a zároveň získal podíl v mnohem větším módním přístavu, který s Tomášem Raškou a Natlandem začal budovat. Ten už totiž rok předtím vstoupil do společnosti ZOOT, kterou provedl reorganizací. Uvědomění, že je zase nutné ZOOT ukázat zákazníkům jako lovebrand, kterým tento e-shop nepochybně byl, je hnalo dopředu.

Začali stavět na věcech, které ve fashion ecommerce nejsou samozřejmostí. Možnost vyzkoušet si objednané zboží ve Výdejnách, kterých je momentálně přes 120 a konkurence nic podobného nemá. Zrychlilo se dodání a zásadně vylepšil zákaznický servis. Nákup v ZOOT se měl znovu stát zážitkem, za nímž se budou zákazníci vracet.

Když pak v březnu přišel covid, jely ZOOT i Different dál. První měsíce byly těžké, tržby opadly kvůli strachu lidí z dění okolo. Na brečení ale nebyl čas. ZOOT jako první český fashion brand vybudoval marketplace, který se stal jednou ze zásadních iniciativ skupiny.

„Na trhu bylo mnoho skvělých módních značek, které měly zavřené obchody a my jsme jim díky marketplace umožnili prodávat na ZOOTu. A naši zákazníci tak zase mají mnohem větší výběr zajímavých módních kousků. Ale i doplňků z kategorií bytového designu nebo třeba kosmetiky a sekce zdraví, které ZOOT během pandemie nově představil.

E-shop s vychytanými funkcemi

Zvládli jsme spustit nový frontend e-shopu s vychytanými funkcemi, kde si třeba teď zákazník může do svého profilu na ZOOTu přidat své základní míry a chytrý algoritmus mu pak skvěle dokáže doporučit jeho velikost. Tím zase ZOOT začal pracovat na snížení vratek, které jsou v módě nepříjemným tématem,“ dodává úspěšný podnikatel.

V roce 2021 navíc přibyly do skupiny další dva velmi známé e-shopy - Bibloo, který se zaměřuje na prémiové světové brandy, a Urban Store, který je zase známý prodejem sportovnější módy a jedním z největších prodejců značky Under Armour. Celá skupina působí v 11 zemích a obratově je kolem 1,5 miliardy korun. Pro Poláka tohle byl skok z menší plzeňské firmičky do velké módní hry.

„Žijeme jen jednou a my prostě chceme ukázat, že v Česku je spousta skvělých lidí, kteří rozumí e-commerce a módě, mají obří nadšení a mohou to ukázat Evropě a třeba jednou i světu,” uzavírá Milan Polák.