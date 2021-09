Počasí ovlivnilo sklizeň také v kutnohorském Vinařství Žáček. V těchto dnech tam pomalu začínají připravovat burčák.„Réva je od začátku roku ve skluzu, celkově byl rok bohatý na srážky, což se projevilo v tlaku plísní. Vyžadovalo to velké úsilí, abychom dopěstovali zdravé hrozny, které jsou u nás prioritou pro výrobu kvalitního vína,“ prozradila Soňa Žáčková.

„Všechno je zpožděné kvůli pozdějšímu jaru a chladnému a deštivému létu. Je to tak v celé republice. Normálně bychom už teď začínali sklízet Müller Thurgau a Muškát,“ doplnil Rudolfský.

„Začala sklizeň raných odrůd, sklízíme především Solaris nebo Jakubské, to je hodně stará odrůda révy vinné, dozrává brzy,“ uvedl generální ředitel Vinných sklepů Kutná Hora Lukáš Rudolfský, podle kterého je letošní sklizeň zpožděná nejméně o 14 dnů, hlavní sběr tak začne nejdříve 20. září.

