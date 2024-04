První etapa rozšíření dálnice D1 v Brně na 6 pruhů postupuje podle plánu, všechno totiž do sebe musí přesně zapadat. Práce tak probíhají za každého počasí, ve dne i v noci.

Na rozšíření D1 se stále pracuje, Brno se dočká šesti pruhů | Foto: ŘSD

Nějaký čas stavbaři pracovali pod úrovní mostu vozovky.

„Projíždějící motoristé tak mohli nabýt mylného dojmu, že stavba stojí. Opak je pravdou. Práce jsou v plném proudu, protože bylo potřeba připravit nový most na osazení nosníků,“ popisuje Jan Rýdl z ŘSD.

Součástí rozšíření dálnice D1 v Brně na 6 pruhů je rekonstrukce mostní estakády D1 Horní Heršpice, která vede přes železniční trať Brno – Břeclav.

Dostavba Pražského okruhu v současnosti nabírá na obrátkách

Oba mosty, které estakádu tvoří, budou po dokončení rozšířeny o dva pruhy formou kompletní přestavby. Ta je nezbytná z důvodu stavebně-technického stavu původního mostu.

První nosníky nové mostní estakády D1 Horní Heršpice byly osazeny ve středu 3. a ve čtvrtek 4. dubna. Práce probíhaly v nočních hodinách během výluky na železniční trati Brno – Břeclav.

Příprava na usazení nosníku mostní estakády Horní Heršpice:

Zdroj: Youtube

„Uzavřít kvůli bezpečnosti ze stavebních důvodů železniční trať, není nic jednoduchého. Stavbaři museli o výluku na železnici požádat rok dopředu. I proto je nezbytné, aby na sebe všechny práce přesně navazovaly,“ doplňuje Jan Rýdl.

Železniční trať byla po oba dva dny uzavřena v nočních hodinách v čase od 23 do 4 hodin. Během této krátké doby byly usazeny všechny mostní nosníky nad železniční tratí Brno – Břeclav na levé straně D1 směrem na Olomouc.

Mostní nosníky pro novou mostní estakádu D1 Horní Heršpice se vyrábějí v Senci na Slovensku. Už samotná přeprava je náročnou logistickou operací. Každý mostní nosník je dlouhý 31 metrů a váží 55 tun.

Český průmysl je v ohrožení. Chybí analýzy nákladů a dopadů dekarbonizace

Na místo stavby se přepravují jako nadměrný náklad po dálnici D2. I jízdu každé nákladní soupravy, která je dlouhá 40 metrů, musí stavbaři pečlivě naplánovat tak, aby minimalizovali dopady na plynulost dopravy.

Mostní nosníky usazuje na novou mostní estakádu D1 Horní Heršpice speciální jeřáb vážící 300 tun. Jen závaží jeřábu tak na místo stavby přepravovalo šest nákladních souprav.

Na rozšíření D1 se stále pracuje, Brno se dočká šesti pruhůZdroj: ŘSD

Po osazení určité části nové mostní estakády D1 Horní Heršpice je nutné jeřáb vždy rozebrat, posunout blíže k dalším polím mostu, které se budou osazovat a znovu jej postavit.

Všechny mostní nosníky na levé straně nové mostní estakádě D1 Horní Heršpice ve směru Olomouc by měly být osazeny do konce dubna letošního roku. Podle plánu by celá nová mostní estakáda měla začít sloužit motoristům v roce 2025.

Usazení nosníku mostní estakády Horní Heršpice: