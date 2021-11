Nekončící koronavirová pandemie si pohrává s různými odvětvími, nevyjímaje provozovatele lyžařských středisek. Ačkoliv se připravují na novou sezonu, čelí hned několika negativním faktorům, které je ponechávají v naprosté nejistotě.

Vedle stoupajících nákladů, mezi nimiž jsou zřejmě nejdůležitější ty energetické, musejí řešit také nedostatek sezonních pracovníků. Není divu. Podobně jako v gastronomii totiž i v tomto sektoru dali raději zaměstnanci přednost jistým a teplým místům v různých fabrikách, navíc s rozmanitými benefity. Zdražovat přitom skiareály příliš nemohou.

"Ačkoliv jsme před začátkem nové sezony a velmi rádi bychom covid opominuli, nemůžeme. Situace je pro nás dost nejistá. Promítá se to i v počtu našich zaměstnanců. Stále nám chybí asi jedna třetina lidí," říká Blanka Nováková, jednatelka Služby Boží Dar, které provozují Skiareál Boží Dar. V současné době pod ně spadají už jen dvě sjezdovky - nová Hranice a tradiční Za Prahou. Oblíbený Neklid na Božím Daru je součástí areálu Klínovec. Obě střediska jsou ale propojená a lidé si mohou zakoupit kombinované permanentky.

"Novinek zatím letos moc nabídnout nemůžeme. Už vloni jsme chtěli otevřít novou restauraci se zázemím na sjezdovce Hranice, ale kvůli pandemii jsme neměli šanci. Takže jsme ji otevřeli později. Na Praze zůstává jen bufet. Žádné velké investice si dovolit totiž nemůžeme," konstatuje jednatelka městských služeb.

Zasněžovat začnou tento týden

V těchto dnech na Božím Daru příprava na blížící se sezonu finišuje. Dokončuje se úprava kopců, zasněžovat se zřejmě začne tento týden. "Sníh u nás zatím jen spíše polétává. To, co spadne na zem, zase brzy roztaje. Na zasněžování potřebujeme přece jen větší zimu. Pokud to půjde, chceme s tím začít co nejdříve, abychom si položili základní vrstvy, i když se areál ještě nechystáme otevřít. Máme totiž vyzkoušené, že lidi najedou na hory až kolem Vánoc," vysvětluje Nováková.

Právě zasněžování je přitom pro zimní střediska velmi nákladnou položkou, obzvláště nyní, když cena energie překotně roste. "Naše podnikání je jen krátkodobou záležitostí, v němž jsou energetické náklady velmi markantní. Zasněžování nás stojí desítky tisíc měsíčně. A vzpomeňte, jaká byla vloni situace - vláda slibovala, že nás pustí. My tak zasněžovali a pak se dozvěděli, že zůstaneme zavření. Ty peníze na umělý sníh jsme tak skutečně utratili naprosto zbytečně," stýská si manažerka, která si je vědomá, že kvůli tomu budou muset zdražit permanentky.

"Vzhledem k tomu, že lidé budou ale šetřit a budou se zbavovat zbytečných výdajů, nemůžeme si zásadní zdražení dovolit. K navýšení tak dojde jen do té výše, aby se nám vrátily náklady. O nějakém zisku se nám může jen zdát," poznamenává Nováková.

Jen dvě třetiny zaměstnanců

Božídarský skiareál patří k těm menším. Spokojí se s 20, maximálně 25 zaměstnanci. Patří mezi ně rolbaři, obsluha vleků, pokladní i obsluha v pohostinství. V současnosti jich má středisko ale jen dvě třetiny.

"Někteří raději ani nenastoupili, a to jsme měli hodně lidí předjednaných. Když slyší zprávy v televizi, není se čemu divit," pokračuje jednatelka božídarských služeb. Velké obavy má i z potřebných potvrzení povinných pro návštěvníky. Pokud si totiž někdo zaplatí vícedenní permanentku, test na covid mu na celou dobu už stačit nebude. "Kdo to bude hlídat? Nedokážu si to vůbec představit," uzavírá manažerka.