Po více jak roční odmlce se na výstaviště vrací veletrhy. Navštívit jej budou moci lidé, kteří s daným oborem pracují nebo mají klubovou kartu. První veletrh je tento víkend Styl a Kabo. „Předpokládáme, že budou akce menší. Musíme prostory upravit dispozičně tak, aby návštěvníci mohli dodržovat předepsané rozestupy,“ sdělil generální ředitel Veletrhů Brno Jiří Kuliš.

Ředitelka projektu Styl a Kabo Gabriela Císařová, generální ředitel Veletrhů Brno Jiří Kuliš a ředitelka České obuvnické a kožedělné asociace Vlasta Mayerová. | Foto: Deník/Karolína Stárková.

Základním pravidlem celé organizace je využívání systému O-N-T, neboli očkování – nemoc – test. Návštěvníci a vystavovatelé budou muset při vstupu do areálu prokazovat imunitu. „Chceme, aby opatření nepopřely smysl veletrhu, a to potkávání se tváří v tvář,“ vysvětlil Kuliš. Bezinfekčnost dokážou na základě aplikace Tečka nebo aktuálního testu. To stejné platí pro zaměstnance.