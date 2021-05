Společnost sídlí ve Lhotce u Zlína, výrobní závod má v Hodoníně. Zdejší kolektiv čítá 25 pracovníků, kteří loni vyrobili asi 4500 kusů nábytku z dřevěného masivu, většinou z dubu a ořechu, ale také kovu.

Za loňský rok vzrostl obrat podniku o neuvěřitelných 950 procent na třicet milionů korun, chtělo by se říct, že koronavirové krizi navzdory. „Vloni na jaře jsme vůbec nevěděli, zda situaci zvládneme. Ucítili jsme však příležitost a vyplatila se nám intenzivnější reklama. Lidé jsou totiž déle doma, takže se o to více zabývají zkrášlováním bytů a zařizováním domácích kanceláří,“ uvažuje o možném důvodu úspěchu Jan Herka.

Hledání tržní mezery

Jak se však v hlavách tří bratrů zrodila myšlenka pustit se zrovna do výroby nábytku? Podnikat prý chtěli od malička, stejně tak rádi tvořili, organizovali a dělali si věci po svém. „Od dětství jsme také rádi chodili k tátovi do dílny, kde nás učil řemeslné a zručné práci. Já, Dominik i Václav jsme se vyučili strojními mechaniky a po vyučení jsme pracovali v kovovýrobě. Později jsme však dali výpověď a řekli jsme si, že musíme vymyslet něco, co v republice není,“ vypráví Jan Herka.

"Rychlý růst firmy s sebou nese i požadavky na řízení a nábor pracovníků. Nechceme, aby to znělo jako fráze, ale nejtěžší jsou pro nás vlastní nároky.“

Bratra Dominika prý asi před pěti lety napadlo vyrábět kovový nábytek – on sám potom k nápadu dodal ještě doplněk, totiž aby šlo o industriální styl.

„Na českém trhu se v tomto ohledu prodával tehdy převážně jen nábytek z dovozu a bez označení původu. Tak jsme objevili mezeru na trhu. Nápad jsme ještě vylepšili o možnost úpravy velikosti a odstínu povrchu s jednoduchým objednáváním na internetu. V roce 2018 jsme pak změnili právní formu podnikání a založili jsme společnost s ručením omezeným,“ říká dále.

Dobrá pověst nadevše

Příběh této rodinné firmy zní téměř idylicky, tři bratři však prožívají i těžké chvilky. „Museli jsme si osvojit všechno od základů, hlavně řízení a nábor zaměstnanců. A ačkoliv to zní jako lusknutí prstu, tak rychlý růst s sebou nese i požadavky na zkušenosti. Nechci, aby má slova zněla jako fráze, ale nejtěžší jsou pro nás vlastní nároky,“ přibližuje Jan pozadí podnikání. Rovněž plány do budoucna mají Herkovi smělé: „Chceme zvětšit výrobní a skladovací prostory o tisíc metrů čtverečních, vyrazit na slovenský trh a začít vyrábět zahradní nábytek.“

A co by mladí podnikatelé poradili lidem, kteří se v této době rovněž chtějí pustit do podnikání? „Najděte něco, v čem budete jiní a lepší, buďte trpěliví a nepřestávejte se vzdělávat. Nemyslete na sebe, ale dělejte vše pro dobrou pověst firmy,“ tvrdí svorně dvojčata.

A o tom, že doporučení funguje, už přesvědčili mnohé zákazníky, jednotlivce i firmy, které si nábytek z Hodonína koupily do interiéru. Avšak jeden konkrétní doklad fortelu těchto mladíků mohou vidět na vlastní oči i návštěvníci pražské katedrály svatého Víta, kam jejich společnost dodala odkládací stolek. Z výrobního hlediska je to sice maličkost, ale také hezká reference.