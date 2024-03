Nadační fond Albert ocenil šestici organizací z Libereckého kraje, které se starají o děti a mladé lidi ze sociálně složitého prostředí. O nejlepších projektech v programu Bertík pomáhá rozhodli zákazníci místních obchodů Albert. Celkově fond rozdělil 240 tisíc korun.

Nadační fond Albert rozdělil v Libereckém kraji 240 tisíc korun. | Foto: Se svolením Nadačního fondu Albert

Slavnostní setkání u příležitosti ocenění vítězných organizací v programu Bertík pomáhá hostil Krajský úřad Libereckého kraje.

Bertíci přináší unikátní příležitost, jak se může veřejnost seznámit s činností i konkrétními příběhy organizací v regionu. „Zákazníci Alberta, kterým patří velké poděkování, podpořili v Libereckém kraji projekty z blízkého okolí zaměřené na vzdělávání, mentální zdraví i smysluplné trávení volného času,“ upřesnila Alena Paldusová, manažerka Nadačního fondu Albert.

Pomoc pro šest dobročinných organizací

V každém ze dvou regionů v Libereckém kraji se na podzim ucházely o přízeň zákazníků tři nejlepší projekty vybrané odborníky. Nadační fond Albert mezi ně na základě hlasování v pěti místních obchodech Albert rozdělil 240 tisíc korun. Šesticí podpořených organizací jsou liberecké Centrum Protež a Komunitní středisko Kontakt, Charita Česká Lípa, Dětský domov Dubá-Deštná, centrum Locika a novoborská Rodina v centru.

Charita Česká Lípa.Zdroj: Se svolením Nadačního fondu Albert

„Finance využijeme k podpoře programů a aktivit pro rodiny s dětmi žijící v azylovém domě. Ty umožní naučit rodiče trávit volný čas se svými dětmi aktivním způsobem a dají volným chvílím smysl. Projekt podpoří rodinné vztahy, posílí sebeúctu dětí i rodičů, aby se zlepšila kvalita jejich života,“ popsala Renata Dvořáková, projektová manažerka Charity česká Lípa.

Rodina v centru.Zdroj: Se svolením Nadačního fondu Albert

Lepší život dětem zajistí také projekt nízkoprahového zařízení Vafle v Novém Boru: „Děti z našeho klubu můžou vyrazit na pobyty do Brna, sjíždět řeku Jizeru nebo objevovat vesmír v planetáriu. Letos je to deset let spolupráce s Nadačním fondem Albert, která přinesla širší poznání světa téměř 200 dětí a mladým dospělým,“ popsala Michaela Hanykýřová z organizace Rodina v centru.