Nadační fond Albert slavnostně předal granty šestici dětských domovů a dalších organizací, které uspěly v programu Bertík pomáhá. O nejlepších projektech ze Zlínského kraje rozhodli zákazníci místních obchodů Albert. Celkově fond rozdělil dětem a mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí 240 tisíc korun.

Slavnostní setkání u příležitosti ocenění vítězných organizací hostil Krajský úřad Zlínského kraje. „Velmi kvituji, že i soukromé společnosti vnímají potřebu chovat se společensky zodpovědně. Ukázkou toho jsou právě i aktivity Nadačního fondu Albert. Ještě více mě těší, že se jedná o podporu dětí, které mají obtížnější start do života,“ uvedla Hana Ančincová, statutární náměstkyně hejtmana zodpovědná za oblast sociálních věcí.

Bertíci přináší unikátní příležitost, jak se může veřejnost seznámit s činností i konkrétními příběhy organizací v regionu. „Naši zákazníci, kterým patří velké poděkování, podpořili ve Zlínském kraji projekty z blízkého okolí zaměřené na doučování a odborné vzdělání, ale i sportování či jiné záliby,“ upřesnil Peter Daňo, národní ředitel hypermarketů Albert.

Nadace podpořila studium i záliby

V každém ze dvou regionů ve Zlínském kraji se na podzim ucházely o přízeň zákazníků tři nejlepší projekty vybrané odborníky. Nadační fond Albert mezi ně na základě hlasování v osmi místních obchodech Albert rozdělil 240 tisíc korun. Šesticí podpořených organizací jsou dětské domovy z Valašského Meziříčí, Zašové a Vizovic, dále pak organizace Domino, vsetínská Diakonie a také místní Azylový dům pro ženy a matky s dětmi.

„Snažíme se podpořit každé dítě, které projeví zájem o nějakou aktivitu, protože záliby rozvíjí nejen tělo, ale i ducha. Finance využíváme na uhrazení sportovních a volnočasových aktivit našich dětí. Máme velké sportovce, kteří se aktivně věnují fotbalu, florbalu, boxu, atletice či lednímu hokeji. Jsou u nás ale i děti zaměřené výtvarných či hudebním směrem,“ popsala Markéta Šrámková, ředitelka Dětského domova Valašské Meziříčí.

„S Nadačním fondem Albert jsme v kontaktu již od jeho založení a dovolím si říci, že jde o mimořádnou spolupráci. Jsme za to velmi vděční a touto cestou od srdce děkujeme za dlouholetou podporu,“ uzavřela. Efektivní pomoc oceňuje také Michaela Nutilová z Azylového domu pro ženy a matky s dětmi ve Vsetíně: „Velmi si vážíme podpory, kterou našim studentům nadační fond poskytuje, v životě to nemají snadné. V rámci spolupráce s rodinami, se snažíme studenty během školního roku motivovat ke studiu a k jeho úspěšnému ukončení. Máme velkou radost, když se jim to podaří.“