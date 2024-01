Využijte příležitosti efektivně zvýšit prodej a dostat jméno vaší firmy do povědomí přesně tam, kde potřebujete. Pro nové partnery jsme připravili hned několik možností spolupráce díky výhodným balíčkům v ceně už od dvou tisíc korun.

Nákupní týden je již tradiční oblíbená akce Deníku. Probíhá dvakrát do roka, na jaře a na podzim.

Letošní jarní Nákupní týden začne 11. března a potrvá až do 17. března 2024. Slevové kupóny partnerů budou součástí vydání Deníku, Deníku Extra a také na webu Denik.cz.

U celostátního partnerství budou kupóny zveřejněny také ve speciální slevové knížce, která bude vložena do vybraných časopisů vydavatelství Vltava Labe Media (Vlasta, Týdeník Květy, Překvapení, Story, TV mini, TV star).

Informace najdou čtenáři také na webu nakupy.denik.cz, kde se dozví veškeré důležité informace včetně medailonků partnerů akce.