Jak už to tak bývá, byla Zuzce hlavně v dětství velkou inspirací její maminka. „Moje mami začala dělat krejčovou vlastně hned po revoluci. Takže jsem chodila do krejčovské dílny doslova odjakživa. Dodnes se mi vybavují střípky ze zkoušek různých modelů které mami pro své klientky dělala. Určitě mě mami značně ovlivnila. Rozhodnutí že půjdu touhle cestou padlo poprvé když mi bylo 8 let.

Měli jsme ve škole nakreslit čím bychom chtěli být a já nakreslila molo, modelky a sebe pod molem jak na vše dohlížím,“ začíná s nostalgickým úsměvem vyprávět svůj příběh o cestě k úspěchu Zuzana Lešák Černá.

Zuzka začala své kresbičky návrhů šatů kreslit už od šesti let. Všude prý s sebou tahala malý sešítek a tužku, aby si mohla případné nápady hned zakreslit a zaznamenat. A tak bylo jasné, kam půjde na střední.

„Chodila jsem na obor Oděvnictví, kde bylo 30 holek ve třídě. Vypadalo to, že bude těžké se prosadit. Ale přiznám se že už ve třídě bylo patrné, kdo to miluje a kdo ne. Zajímaly mne předměty jako nauka o materiálu nebo konstrukce střihu. Krize pak přišla během vysokoškolského studia. Neměla jsem ustláno na růžích, a tak jsem při škole chodila na plný pracovní poměr do práce, jako číšnice. Musela jsem platit nájem, živobytí a školu. To byl také důvod ukončení mého studia oboru Textilní marketing na Technické univerzitě v Liberci. Nešlo to už zvládat dohromady. Dále jsem pracovala jako číšnice, ale byla to otázka času. Jsem člověk který ví co chce a co cítí, a tak bych nikdy nedělala práci, která mě nebaví. Jdu si za svými sny. Jednoho dne jsem dala výpověď z hodiny na hodinu a šla si za nimi,“ ohlíží se dnes úspěšná návrhářka za svým dospíváním.

Nelehké začátky podnikání

Následovaly nelehké začátky podnikání. „Prorazit v tomto oboru a získat si důvěru klientek a jistou popularitu, není jen tak. Trvalo to mnoho let, krůček po krůčku jsem zkoušela co funguje a učila se. Všechny peníze co mi zbyly, jsme ihned investovala. Do materiálů, reklam, focení, přehlídek… Byla jsem nezastavitelná, někde uvnitř jsem cítila, že jsem na správně cestě a mám do toho dát vše. Vše se tenkrát točilo jen kolem mé práce. Jak šel čas, bylo zapotřebí přestěhovat se do většího a zajímavějšího prostoru. Když jsem se dozvěděla, že je volný prostor v centru u náměstí, bylo jasno. A byl to skvělý tah. I když dnes už je mi je malý i tenhle prostor. No a nepomohlo ani to že jsem si udělala druhý ateliér u sebe doma ve Stříbře,“ dodává Zuzana Lešák Černá.

Zuzka se prý v rámci tvorby ráda nechává ovlivnit historií. Ideálně módními ikonami a konkrétně je to Yves Saint Lauren. Nyní by tedy běžně šila honosné plesové šaty, ale kvůli pandemii trochu upravila i svůj nabídkový sortiment.

„Na e-shopu teď prodáváme převážně modu na běžné nošení. To znamená sukně, kalhoty, halenky, topy, kabáty, kostýmky. A vzhledem k situaci jaká je, tak se má tvorba rozrostla i o oblečení na doma a na spaní, tedy kvalitní teplákové soupravy a luxusníí noční košilky. A jsem ráda že mě tahle doba k tomuhle přivedla. Všechny ženy totiž nenosí honosné róby, a tak si mou věc mohou nyní objednat i nové klientky. Noční košilky jsem chtěla příjemné a zajímavé. Jsou tedy většinou z hedvábí s nějakým zajímavým prvkem. Tepláková souprava je moje srdcovka. Je vyráběná z bio bavlny, má trendy střih a já ji nosím pořád. Klientky jsou také nadšené,“ dodává návrhářka.

Nezaměnitelný rukopis

A jak laik pozná, že je autorkou nějakého konkrétního kousku právě Zuzka? Na každém oblečení z její dílny totiž zanechává svůj nezaměnitelný rukopis.

„Mám mnoho ikonických prvků. Košile mají dvojité límce, dlouhé manžety bez zapínání. Vše uzpůsobuji svým potřebám. Nesnáším zapínat si knoflíky na rukávech a tak rukávy zapínání nemají. Jinak moje tvorba je převážně minimalistická s extravagantními prvky což se týká i svatebních šatů. Na ty se letošní sezonu plánuji hodně zaměřit, protože věřím, že ani nejrůznější omezení lásku prostě nezastaví a nevěsty se budou vdávat i letos,“ uvažuje Zuzana Lešák Černá.

Zrovna nedávno prý přemýšlela, kde nejčastěji vznikají její nápady. „A je to v přírodě. Konkrétně při běhu. Vnímám to jako aktivní formu meditace, kdy se mi okysličí všechny buňky v tele a nápady lítají sami. Ke všemu si člověk musí ale dojít. Byly doby kdy jsem jela na doraz,dnes už vím že umělec musí mít také chvíli klid a čas sám na sebe. Jinak fantazie nefunguje. Jsem dost otevřený člověk a hodně toho o sobě publikuji i na mém profilu @zuzanalesakcerna_designer. Není jen o mé práci, ale o mém životě jak ho cítím a žiju. Ale spoustu věcí a názorů si nechávám pro sebe nebo pro své blízké. A tak to i zůstane. Smyslem života je bezpochyby můj syn. Jsem člověk, který se zajímá o život jako takový. Asi o mne málokdo ví, že se zajímám o budhismus. O smysl života sám o sobě. Snažím se si užívat každou chvíli, vnímat a být vděčna za život tady,“ uzavírá Zuzana Lešák Černá rozhovor životním moudrem.