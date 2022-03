Seriál natočený v prostoru Magenta Experience Center můžete zhlédnout na www.vlasta.cz.

Seriál i pořad: Jak na peníze a malé podnikání

Peču skvělé koláče. Každý je chválí, kamarádky je chtějí na své oslavy. To je přece dobré znamení. Půjdu do toho.

Otevřu si malou živnost!

Jenže…co když se mi to nepovede? Co když si to nikdo nekoupí? Co když mě pomluví? Co když to finančně neutáhnu?

Sled otázek by mohl pokračovat donekonečna, protože v tomto případě zrovna vítězí strach.

Známe ho všichni. Někdy nám pomůže: vyhneme se nebezpečí a přílišnému riziku, jindy nás zcela paralyzuje.

Něco neuděláme a pak toho už jen litujeme. Určitě i vy si vzpomenete na něco, co jste raději neudělali a dnes nechápete, proč jste to alespoň nezkusili.

Tehdy vyhrál strach.

Na druhou stranu – strach je důležitá emoce, kdysi nás připravovala a připravuje nás na útěk před mamutem nebo na boj, dnes občas na útěk před námi samotnými, ale nemusíme se kvůli němu vzdávat svých snů.

„Řekněte si, co nejhoršího se mi může stát a když nenastane něco fatálního, čím byste ohrozili svou rodinu, jděte do toho,“ radí Margareta Křížová. Nicméně varuje před příliš rychlým pálením mostů, například pokud jde o výpověď ze stávající práce. Pokud to jde, nic nebrání dělat chvíli živnost při zaměstnání. Otestujte, zda vás „vaše koláčky“ uživí, a pak směle do toho.

