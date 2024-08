Myslíte si, že je jedno, kde v autě sedíte? Omyl! Zatímco každý rodič chce pro své dítě to nejlepší, otázka bezpečnosti ratolestí při cestování autem je často přehlížena. Reflexaci.cz, projekt financovaný z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů, přináší komplexní pohled na to, která místa v autě jsou nejbezpečnější.

Nebezpečné přední sedadlo spolujezdce

„Přední sedadlo vedle řidiče je nejméně bezpečné místo v autě,“ tvrdí dopravní expert Roman Budský z Platformy VIZE 0.

„Při nehodě se řidič instinktivně chrání otočením volantu, čímž však vystavuje cestujícího vedle sebe většímu riziku.“

I když moderní auta jsou vybavena různými bezpečnostními systémy, jako jsou airbagy a vysokopevnostní ocel v karosérii, riziko zůstává. Když přijde na umístění dětské autosedačky, mnozí rodiče se rozhodují pro přední sedadlo. Pak je však důležité vypnout airbag a posadit dítě proti směru jízdy. Dítě je pak lépechráněno, protože při prudkém brzdění se opře celou plochou zad a hlavou do sedačky.

Bezpečné zadní sedadlo

Zadní sedadla jsou bezpečnější než přední, přičemž nejlépe je na tom zadní středové sedadlo. Výzkumy z Evropy a USA ukazují, že sedadla vzadu jsou o 59 až 86 procent bezpečnější než přední, přičemž středové zadní sedadlo je o dalších 25 procent bezpečnější než ostatní zadní sedadla. Prostřední zadní sedadlo je totiž nejdále od dveří a případného nárazu.

Ostatní sedadla

Zadní sedadlo vpravo lidé často upřednostňují kvůli snadnému přístupu z chodníku. Navíc boční náraz z této strany je méně pravděpodobný. U sedadla za řidičem je pak vyšší pravděpodobnost bočního nárazu.

Dítě usazené v protisměru

„Malé děti by měly být usazeny vždy proti směru jízdy,“ doporučuje Roman Budský.

Tento způsob přepravy minimalizuje riziko zranění krku a páteře. Švédský profesor Bertil Aldman, inspirovaný vesmírnými starty, představil první takovou sedačku už v roce 1963. Studie ukazují, že děti by měly zůstat v sedačkách obrácených zády ke směru jízdy co nejdéle, ideálně do věku tří až čtyř let.

„Správné usazení dětí ve vozidlech, stejně jako používání bezpečnostních dětských sedaček a systémů výrazně snižuje zdravotní riziko při dopravní nehodě,“ říká k tomu Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven.