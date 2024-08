Kolik dětí připadá na jednu třídu v mateřské a základní škole, jak jsou úspěšní studenti u maturitních zkoušek, jaké možnosti mají děti na mimoškolní aktivity nebo kolik vysokých škol nabízí jednotlivé kraje?

Nejen tato kritéria v oblasti péče a vzdělávání dětí porovnává průzkum Místo pro život, který monitoruje kvalitu života obyvatel v Česku a slouží jako nástroj pro mapování úrovně životních podmínek.

Praha dominuje

Celorepublikově dominuje v oblasti péče o děti a vzdělávání Praha.

„Stojí za tím zejména nejvyšší atraktivita vysokých škol a nejvyšší úspěšnost studentů u státních maturit jak z českého jazyka, tak z matematiky,“ uvedl ředitel projektu David Pavlát.

V Praze je také nejvyšší počet gymnázií na 100 000 obyvatel i nejvyšší podíl studentů na gymnáziích ve věkové skupině 10 až 19 let.

V těsném závěsu za Prahou se na druhém místě umístil Královéhradecký kraj. Vděčí za to například velmi nízkému počtu dětí na jednu třídu mateřské školy, vysoce nadprůměrnému počtu středisek volného času v přepočtu na 100 000 obyvatel nebo podprůměrnému počtu dětí na jednu třídu základní školy, ale i vysoké kapacitě základních uměleckých škol v přepočtu na 1000 obyvatel ve věku do 15 let.

Lidé v bronzovém Zlínském kraji si mohou v oblasti péče o děti a vzdělávání pochvalovat ze všech regionů nejnižší počet dětí na jednoho učitele v základních školách, rovněž vůbec nejvyšší kapacitu základních uměleckých škol nebo nadprůměrný počet studentů na gymnáziích.

Dotazníkového šetření, které je z jedné třetiny součástí celkového vyhodnocení Místa pro život, se zúčastnilo 1600 respondentů. Ti také odpovídali na to, jaká je subjektivní spokojenost obyvatel krajů s péčí o děti a vzděláváním v místě svého bydliště. Podle jejich mínění je nejvyšší v Jihomoravském kraji, Hlavním městě Praha a Plzeňském kraji.

