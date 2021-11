Veškerá lidská činnost se zrychluje, zefektivňuje, ulehčuje. Proč by tomu tak nemělo být ve zdravotnictví? A to i v případě, že si potřebujeme ujasnit svůj zdravotní stav, své problémy. Dosud jsme byli zvyklí, že každý takový případ řešíme osobní návštěvou daného lékaře. Žádná jiná varianta nepřicházela v úvahu.

Telemedicína bude hrát stále významnější roli | Foto: se svolením EUC Klinik

Jenže, znáte to. Šéf se na váš návrh, že půjdete k lékaři, moc netváří. Navíc do ordinace a zpět je to dlouhá cesta. K tomu čekání v čekárně. A tak vyšetření často necháme „plavat“. Že se nám to oddalování může vymstít, to je pochopitelné.