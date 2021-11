„Souhlasím s tímto krokem. Za mě je to v pořádku. Všichni mají možnost se nechat naočkovat. Kdo je zodpovědný vůči sobě a svému okolí, ten to udělal,“ reagoval František Lorenc, provozovatel olomouckých restaurací Drápal a U Mořice.

Hospody bez neočkovaných? Umíte si to představit?

Právě jsme měli s personálem poradu a mapovali jsme situaci. Pětadevadesát procent hostů, kteří k nám chodí, už je očkovaných. Čtyři procenta mají nějaký test, jedno procento podvádí.

Podvádí?

Mají falešné Tečky. Nějaké čestné prohlášení vytahují z kapsy a podobně.

Takže cca o pět procent ze stávající klientely byste přišli po zavedení takzvaného bavorského modelu opatření?

Přesně tak.

A o kolik procent v tržbách jste přišli poté, co stát nařídil provozovatelům, ať sami kontrolují bezinfekčnost hostů, to takzvané OTN?

Jednotky procent. Tři procenta je propad. Více ne. Ale není to jen o těch kontrolách, někteří lidé mají strach, další jsou v karanténě a podobně. Žádné drama se však nekoná, jak mnozí předpovídali.

Takže s režimem vycházejícím z takzvaného bavorského modelu zásadní problém nemáte?

Než aby nás zase zavřeli! Říkal jsem to už před dvěma týdny, že to tímto směrem půjde. A je to tady. Nebojíme se toho.

Ale někde se bojí, hodně se bojí…

Chápu. Dopady to může mít na venkově, periferii. Je to skladbou hostů do velké míry. Naši hosté většinově situaci rozumí.

Je to tedy podle vás správný krok?

Za mě osobně ano. Je to v pořádku. Všichni mají možnost se nechat naočkovat. Kdo je zodpovědný vůči sobě a svému okolí, ten to udělal, protože lepší nástroj na řešení této nové epidemie nemáme. Je to otázka volby, zda chci žít normálně, chránit své zdraví a své okolí, nebo nejsem zodpovědný a prostě nebudu moct na fotbal, do kina a na pivo.

Ruší vám už lidé, firmy předvánoční večírky?

Minimálně. Většina firem je proočkovaných.

Při kontrolách bezinfekčnosti v uplynulých dnech jste zaznamenali obou restauracích nějaké větší problémy?

Ne. Mnozí hosté už mají sami telefon v ruce a ukazují Tečku. Jednotky lidí byly agresivní, vlastně tady u Drápala jeden, paradoxně z oboru. Ostuda.

Krajská hygienická stanice vás má na dohled, myslím restauraci Drápal. Byli na kontrole, zda dodržujete platná mimořádná protiepidemická opatření?

Zatím ne. Myslím, že ví, že tady všechno funguje a nechtějí ztrácet čas. Obdivuji je, za jejich práci, že to ještě zvládají. Dal bych jim medaili.

Jiní hygieny schválně zahlcují e-maily… Teď myslím iniciativu Daniela Landy, která vyzvala stoupence, aby KHS po celé zemi posílali žádosti o informace.

Něco otřesného! Lidé by si konečně měli uvědomit, že tento stav s koronavirem bude zase minimálně do léta a že se s tím musíme naučit nějak rozumně fungovat. Čím dříve to jedinec pochopí a vyhodnotí, že bez očkování to nepůjde, tím lépe pro něj, protože bude moct žít svobodněji.

Jste očkovaný?

Ano.

Proč?

Covid jsem prodělal. Naočkoval jsem se ze zdravotního hlediska a kvůli tomu, že mám všude otevřené dveře. Nosím v peněžence doklad, ukázal jsem ho už snad tisíckrát a normálně žiji.

Personál v obou podnicích?

Na obou provozovnách máme proočkovanost 80 procent. Tři lidi jsme nyní přesvědčili, už mají první dávku. Neočkované testujeme prakticky před každou směnou. Nosíme respirátory.

Jak to hosté berou?

Že dodržujeme opatření? Provádíme kontroly bezinfekčnosti? Už jsme slyšeli, že byli tam a tam, ale opět přijdou k nám, protože tam nekontrolují a my na to dbáme. Cítí se u nás bezpečně.

Neobáváte se toho, že od pondělí se už tak rozdělená společnost ještě více zpolarizuje?

Nemyslím. Ti, co křičí, budou křičet dál, zbytek, většina společnosti, bude žít svým životem díky očkování. Když čtu diskuse, jak se někteří lidé vztekají, a že k nám nepřijdou, když to kontrolujeme. Ale dotyčný pán u nás pět let nebyl, jen si potřeboval zanadávat.

Jak vidíte další vývoj situace?

Snad to v tomto stavu vydrží do konce prosince. Snad nebude hůře a nezavřou nás. My děláme maximum, aby se to nestalo. To by ale měl dělat každý.