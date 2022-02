V čokoládovně a kavárně Bajer pod Zelenou bránou v Pardubicích bylo ve čtvrtek dopoledne obsazeno jen pár stolů. Další lidé přicházeli postupně. Na podobnou návštěvnost tam jsou podle provozního Aleše Bajera zvyklí. „Vůbec to nevnímám, že by bylo víc lidí,“ řekl Bajer.

Uvolnění opatření vítá. Na zhodnocení, zda zabralo, je ale podle něj zatím brzo. „Zájem lidí byl v posledních měsících slabší, ale hlavně, že to nezavřeli a aspoň to nějak funguje. Není to pořád ono, lidi se asi stále bojí,“ uvedl.

„Myslím si, že se hodně lidí odnaučilo do restaurací chodit,“ doplnila servírka Markéta Klímová.

Možnost konečně si zajít na kávu i bez očkování využila hned první den Dana Orságová, která do čokoládovny vyrazila s kamarádkami. „Jsem moc ráda, že k něčemu takovému došlo. Dlouho jsme čekaly, až si budeme moct jít někam sednout,“ řekla Orságová.

Změnu v počtu zákazníků nepocítili ani v oblíbené irské restauraci St. Patrick v centru Pardubic. „My jsme měli návštěvnost poměrně vysokou i v době nutného očkování, takže u nás je to stále stejné. Velký vliv rozvolnění asi mít nebude, ale jsme za to rádi,“ popsal číšník, který si nepřál uvést jméno.

Změnu v návštěvnosti nepostřehl ani kuchař z Měšťanského pivovaru v Ústí nad Orlicí Lukáš Dušek. „Z dřívějších sta obědů jsme rádi, že uděláme padesát. A to díky tomu, že rozvážíme a máme nasmlouvané některé firmy. Ale do restaurací stále moc lidí nechodí a mám obavy, že ani nezačnou. Možná v létě, až se otevřou zahrádky,“ zhodnotil Dušek.

Více lidí na obědech

V některých restauracích ale vliv uvolnění opatření pocítili. Na oběd si ve čtvrtek vyrazili neočkovaní například v restauraci Astra ve Svitavách. „Na obědech bylo znát, že přišlo víc lidí. I číšníci říkali, že dorazili zákazníci, kteří dříve nemohli kvůli opatřením,“ uvedla provozní restaurace Markéta Šplíchalová s tím, že navařené obědy ve čtvrtek došly neobvykle rychle.

„Obědové menu jsme měli obvykle do dvou hodin odpoledne, kdy jsme vše prodali. A dnes jsme ho měli už ve 12 vyprodané, zhruba za hodinu,“ doplnila Šplíchalová.

Majitelé restaurací se ale obecně shodují, že situace není lehká a pro některé skoro až likvidační. Provozní restaurace U Kapličky v Chrudimi Vladimír Šindelář se kvůli malé návštěvnosti rozhodl od začátku roku restauraci zavřít, vydávat jen jídlo z výdejního okénka a rozvážet krabičky s jídlem.

Protože neví, jak se situace vyvine, znovuotevření restaurace plánuje až na 1. března. „Myslím si, že se lidé do hospod moc hrnout nebudou, nemám z toho zatím nějak extrémně dobrý pocit,“ zhodnotil Šindelář.

Provozovatelé si malou návštěvnost pojí nejen s opatřeními, ale i s růstem cen. „Doufám, že sem už budou moci lidé přijít na pivko a nebudou se bát. V těchto měsících přijdou nedoplatky elektřiny, plynu a lidi musí šetřit, takže si myslím, že nás čeká ještě velký maraton,“ řekl Šindelář.