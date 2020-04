Řada Bez kompromisu zatím zahrnuje 74 výrobků napříč kategoriemi. Od mléčných výrobků, přes uzeniny, hotová jídla, ale i trvanlivý sortiment. Současná startovací nabídka uveřejněná na webu obsahuje pečivo, uzeniny, mléčné výrobky, rostlinná mléka, bio vejce z volného chovu, kávu, ořechy a také hotová jídla. Sortiment bude společnost rozšiřovat.

„Na výběru produktů spolupracujeme s výrobci a dodavateli, se kterými jsme už navzájem prověřenými partnery, neboť jejich produkty máme na Rohlíku ve stálé nabídce. Pro vlastní značku jsme společně vybírali ty nejlepší za každou kategorii,“ uvedl Michal Perlík, senior manažer nákupu Rohlík.cz.

„Uvažovali jsme o tom, že sdělíme, že jsme nejlepší, ale to dělá každý. Stejně tak každý nabízí různé slevy. My jsme se rozhodli nabídnout zákazníkům možnost vyzkoušet si určité zboží za jednu korunu. Po tři dny od uvedení vlastní řady, tedy od 22. do 24. dubna, mají tak zákazníci možnost koupit každý den jeden vybraný produkt Bez kompromisu pouze za zmíněnou jednu korunu,“ uvedl Tomáš Čupr, zakladatel online supermarketu Rohlík.cz.

„Vždy v předvečer bude zveřejněno na sociálních sítích, o jaký výrobek se jedná,“ dodala mluvčí společnosti Zdeňka Kuhnová.

Podle Čupra si jsou jisti s nabízenou kvalitou, že pokládají takzvaně hlavu na špalek. Je to hlavní motto jejich reklamní kampaně. Chtějí tím dát najevo, že si za nabízenou kvalitou stojí.

„Těm zákazníkům, kteří projeví s vybraným produktem z naší vlastní řady nespokojenost, vrátíme dvojnásobek ceny,“ tvrdí Čupr.

Všichni dodavatelé, se kterými na výrobcích vlastní značky Bez kompromisu společnost spolupracuje nebo je pro další spolupráci vybírá, jsou ti špičkoví na českém trhu i v zahraničí. Například Řeznictví a uzenářství U Dolejších, rodinná farma BioVavřinec a Kosař, drůbežárna Markovice, Merhautovo rodinné pekařství, rodinná pražírna BaladaCoffee. Ze zahraničí bude supermarket odebírat vybrané sýry z Holandska, Švýcarska a Španělska.

„Na výběru produktů spolupracujeme s výrobci a dodavateli, se kterými jsme už navzájem prověřenými partnery. Jejich produkty máme na Rohlík.cz ve stálé nabídce a pro vlastní značku jsme společně vybírali ty nejlepší za každou kategorii,“ uvedl Michal Perlík.

Padesát procent z nabídky Bez kompromisu bylo vytvořena supermarketu na míru, druhou půlku tvoří základní potraviny. Pod novou značku byly rovněž převedeny některé produkty ze stávající privátní značky Rohlík, od které společnost upouští.

„Každý kdo mě zná, ví, že na sebe kladu vysoké nároky a stejné očekávám od ostatních. Rohlík jsme před šesti lety zakládali pro to, že jsme chtěli umožnit lidem lépe žít. Chtěli jsme zjednodušit přístup k dobrému jídlu, aby lidi nemuseli dělat kompromisy při výběru takového jídla. Náš sortiment byl vždy trochu jiný než v běžných supermarketech. Postupem času jsme přišli na to, že uděláme privátní značku, kterou přiznáme, na rozdíl od mnohých jiných, protože se za ni nebojíme postavit. Při výběru produktů naší vlastní značky jsme proto spojili síly s respektovanými dodavateli, kteří mají stejnou vizi, abychom společně ukázali, že polovičatých řešení už bylo v Česku dost. Kvalitní jídlo, bez klecí, bez lží, bez barviv, bez kompromisu a v obalech, které jsou šetrnější k životnímu prostředí,“ říká Tomáš Čupr.

V loňském roce Rohlík.cz zvýšil obrat o 60 procent na více než 4 miliardy korun. Obchodu také vzrostl oproti roku 2018 více než dvojnásobně provozní zisk EBITDA, a to na 60 milionů. V současné době, kterou ovládá koronavir, spustil novou službu Suchý rohlík, přes kterou rozváží trvanlivé potraviny po celé republice.

Novinkou je i Bistro Rohlík, kde si mohou lidé v Praze a Brně objednat hotové jídlo z vybraných restaurací. A je tu i služba Rohlík Mini určená pro nákupy základních potravin.