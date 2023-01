Nové datové schránky? Neztraťte kódy, zdůrazňují před jarem odborníci

Živnostníci by si až do prvních jarních dní měli důkladně kontrolovat obsah schránek na dopisy v adrese trvalého bydliště anebo sídla živnosti. Zhruba dva miliony OSVČ totiž mohou očekávat, že jim sem přijde dopis s přístupovými kódy do jiné schránky, a sice datové. Bez výjimky jim ji v období od ledna do března všem povinně zřídí stát.

Datová schránka. Ilustrační foto. | Foto: ČTK/Fotobanka ČTK/Martin Štěrba