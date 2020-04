Probíhající pandemie ukázala, že vzdáleně lze řešit mnohem více úkolů, než bylo dosud běžné. Více než polovině center podnikových služeb se v současné situaci otvírají nové možnosti rozvoje.

Ilustrační foto | Foto: Pixabay/CC0 Creative Commons

Spouští nové služby, rozšiřují působnost do nových regionů a přebírají část zátěže od svých sesterských center v Asii. Vše umožnily dřívější masivní investice do technologií a digitalizace. Vyplývá to aktuálního průzkumu asociace ABSL, která v ČR sdružuje poskytovatele podnikových služeb.