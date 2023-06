Novinka v Prazdroji. Unikátní stroj na třídění lahví je jediný v České republice

Až doposud se vratné lahve z jiných pivovarů, které do Prazdroje doputovaly z obchodů, musely třídit ručně. Teď jich nová jedinečná linka, kterou za 50 milionů korun uvedl pivovar do provozu v Plzni, zvládne automaticky rozdělit do správných přepravek až 81 tisíc za hodinu.

Nová linka na třídění lahví v Plzeňském Prazdroji | Video: Deník/Zdeněk Vaiz