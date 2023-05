Letní období je u většiny lidí tím nejoblíbenějším z celého roku. A není se čemu divit. Léto s sebou přináší nejen dlouhé dny a teplé noci, ale hlavně spoustu nových zážitků a dobrodružství. Koupačky u vody, grilovačky, festivaly, letní kina a dovolené v zahraničí se neúprosně blíží. Bohužel toto období i velmi rychle uteče. Proto je skvělé, že si můžeme naše vzpomínky uchovat nejen ve své paměti, ale také chytrého telefonu.

Nový Huawei P60 | Foto: se svolením Huawei

Léto je za rohem a většina z nás plánuje zajímavé aktivity, na které jen tak nezapomeneme. Většinou si také chceme naše zážitky uchovat a občas se k nim i vrátit, proto je dobré mít chytrý telefon s kvalitním fotoaparátem, který nám bude věrným parťákem při všech aktivitách. Letní dobrodružství dokonale zvěční novinka Huawei P60 Pro, která si poradí s nočními fotografiemi z festivalů, barevnými západy slunce, ale i typickými plážovými fotkami.

Přímé slunce a tma nejsou překážkou

Vydali jste se na rodinný výlet na zámek nebo jste se ocitli na liduprázdné pláži za pravého poledne a přemýšlíte, jak tento zážitek zachytit na kameru? Takové fotografie už nemusí končit rozmazaně a nejasně. Novinka P60 Pro je díky automaticky nastavitelné fyzické cloně F1.4-4.0, skupině čoček s vysokou propustností a snímači RYYB SuperSensing schopna vyfotit fotografii za každé situace. Tyto inovace a speciální technologie způsobují vysokou citlivost telefonu na světlo a mají schopnost obnovit detaily ve ztmavených snímcích, což zaručuje ostré fotografie s vysokým rozlišením a mimořádně vysokým dynamickým rozsahem. Nekvalitní fotky z festivalů jsou tedy minulostí.

Reálně zachycené barvy a světla

Uživatelé chytrého fotomobilu P60 Pro se mohou pochlubit dokonalými fotografiemi východu či západu slunce na exotickém ostrově, které všechny vtáhnou přímo na místo a budou mít pocit, že slunce sledují v realitě. Smartphone totiž dokáže zachytit i výrazné barvy bez ztráty detailů. Výsledné fotografie jsou tak reálné, že zachycují přesně to, co uživatel v daný moment viděl. K takovým fotografiím navíc není třeba žádného speciálního umu. Huawei P60 Pro dokáže velikost clony automaticky upravit pomocí umělé inteligence. Například u fotografie krajiny se světelnost přepne na F2.0, aby zachytila co nejvíce světla a zároveň zachovala detaily s dostatečnou hloubkou ostrosti.

Huawei již počtvrté jmenována volbou zákazníků v oblasti SD-WAN sítí

Fotoaparát si skvěle poradí i s nočními fotografiemi osvětlených měst a památek. Pokud tedy plánujete například výlet do víru Bangkoku, prohlídku nasvícené Eiffelovky či procházku noční Prahou, můžete v klidu fotit jednu fotku za druhou. Fotografie budou daný moment vykreslovat přesně tak, jak si ho pamatujete. Díky ultra světelnému teleobjektivu, technologii Ultra Lighting Telephoto a skupině čoček Ultra Lighting Lens dokáže fotoaparát zachytit a zvýraznit detaily světel v dálce. Využít při tom můžete také až stonásobný digitální zoom. Navíc v noci a za špatných světelných podmínek se automaticky přepne velikost clony na F1.4 a zvýší množství světla vstupujícího do objektivu. Díky tomu jsou fotografie přirozeně zesvětlené a zřetelné.

Design P60 Pro rozhodně nezklame

Smartphone P60 Pro navíc udělá dojem i svým elegantním, propracovaným a nadčasovým designem. Perleťová barva Rococo Pearl je vytvořena z přírodního minerálního perleťového prášku, což vytváří lesklý až diamantový efekt s jedinečnou přírodní texturou. Každý perleťový model je navíc originál. Varianta Black zase uhrane svou jednoduchostí, která v sobě skrývá špetku zajímavosti. Při detailním prozkoumání se jemně leskne, což dodává telefonu punc luxusu. Při nezapomenutelných momentech tedy stačí z kapsy vytáhnout svůj nezaměnitelný model a zachytit sílu okamžiku v celé jeho kráse.

Král mobilní fotografie, dle žebříčku DXOMARK, je v prodeji od 22. května za maloobchodní cenu 28 999 Kč. Více informací najdete na oficiálním Huawei e-shopu.