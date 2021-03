ABSL s partnery spouští MBA program zaměřený na podnikové služby

Asociace ABSL, která v ČR sdružuje centra zákaznických, podnikových a IT služeb, spouští ve spolupráci s University of New York in Prague (UNYP) a Hackett Institute unikátní MBA program určený zájemcům o rozšíření kvalifikace pro kariéru v rámci oboru podnikových služeb.

ABSL, University of New York in Prague a Hackett Institute spouští MBA program zaměřený na podnikové služby | Foto: archiv asociace ABS