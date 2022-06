„Chtěli jsme, ať má název ostravské kořeny, což haksna splňuje. Důležité také bylo, aby bylo možné název alespoň trochu vyslovit anglicky,“ říká jednatel Haksna Brewery Daniel Hořínek, který poslední tři roky řídí i Starobělský pivovar.

Desetina venkovských hospod skončila. Výčepní: Zabíjejí nás i levné lahváče

O finální podobě názvu však rozhodli až lidé v internetové anketě. Pivovarníci si nebyli schopni vybrat z jimi navržené palety názvů. „Jeden z adeptů byl i Štajgr Brewery, padaly i názvy jako Cyp Brewery, Baník P*čo Brewery, ale kolikrát už by to sklouzávalo jen k názvu, k humoru a zastínilo by to samotné pivo,“ říká Hořínek, který zásluhy za název pivovaru neupírá sládkovi Miroslavu Hájkovi, jenž tak podle něj – v nadsázce řečeno – ručí nejen za chuť a kvalitu piva, ale i za obchodní potenciál pivovaru.

Pivní vlajkové lodě

Haksna Brewery bude využívat zázemí Starobělského pivovaru, který je nově po rekonstrukci. V kapacitně menších tancích už ostatně zraje několik druhů piva. Během června bude k dostání v lahvích i sudech, finišuje i zprovoznění pivního e-shopu. Ročně chce Haksna Brewery uvařit patnáct až dvacet druhů limitovaného piva.

Minipivovar Haksna Brewery, Ostrava, 7. 6. 2022.Zdroj: Se souhlasem pivovaru Haksna Brewery

„V první linii budou stát čtyři piva – ananasový kyseláč, kde do tanků pro silné aroma skutečně sypeme kostky ananasu, dále je to Nest in West, je to svrchně kvašené patnáctistupňové pivo typu West Coast IPA, pěkně nachmelené a na patnáctku velmi osvěžující pití. Třetím pivem je Fog or Smog, kde jsme opět v názvu reflektovali milovanou Ostravu. Je to silně nachmelené zakalené pivo stylu New England IPA vizuálně připomínající džus, které chuťově pohladí na jazyku, je to ostatně velmi drahé pivo. Poslední pivo z naší zaváděcí řady budeme vařit až na podzim a bude to patnáctka Raspberry Temptation, malinové pokušení ve stylu Baltic Porter, tedy hutnější, černé pivo, které se pije spíše v zimních měsících v menším objemu,“ popisuje Daniel Hořínek piva, která mají uvést Haksna Brewery na pivní mapu.

Pivo na export

V tancích ale začínají zrát už další tři piva. Ta, která se uchytí, bude minipivovar na trh opakovaně vracet. „Chceme se pyšnit tím, že za pět let uvaříme desítky různých piv, z nichž některé se dle jejich obliby stanou stálice,“ plánuje jednatel, který se řídí heslem cesta je cíl. „Život mě naučil, že smyslem je každodenní činnost, za kterou se po čase můžete ohlédnout a sklidit ovoce své práce. Není nutné vždy vše dopředu do detailu plánovat,“ míní zakladatel Haksny.

Pivovary prosí vládu o daňové úlevy. Zdražováním nechtějí naštvat štamgasty

Přesto by se chtěl letos minipivovar zabydlet v Česku, včetně Prahy či Brna, od příštího roku by pak rád vyrazil i do zahraničí. „Když se na trhu zavedeme, díky kontaktům můžeme pivo exportovat na Slovensko, do Maďarska, Polska a výhledově i dál. Tuto cestu usnadňují exportní a importní firmy, které mají výběrová řízení, kde vyberou piva na danou sezonu z nabídky pivovarů, pracují s nimi a nabízejí je právě i do zahraničí,“ popisuje cestu Daniel Hořínek. Minimálně jedno pivo z produkce Haksna Brewery však vždy bude k dostání v Kolibě ve Starobělském lese.