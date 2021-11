"Uvědomovala jsem si, že pokud rozhodnutí to spustit nepadne velmi rychle, s každým dalším měsícem je čím dál menší šance dát lidi dohromady. Nejcennější je lidská zkušenost, a kdyby určitá specifická dovednost chyběla, už to nenavážeme," řekla ČTK spolumajitelka a obchodní ředitelka firmy Kateřina Šrámková.

Sama má k vánočním ozdobám velmi blízko. Na zámku Loučeň na Nymbursku už několik let představuje vánoční tradice s projektem Příběh vánočního stromečku. V každé komnatě bývá instalován ozdobený stromek, návštěvníci se také dozvídají podrobnosti o historii zdobení a původu zvyku. "Vždy jsem chtěla, aby to, co se tam použije, bylo z Čech a nepocházelo z Číny a zahraničí," uvedla Šrámková.

Pro nový podnik využila s manželem budovu v Oflendě, části obce Mrákotín, kde dříve měli truhlárnu. Ta se shodou okolností před dvěma lety přestěhovala do větších prostor. Vznik výrobny byl velmi rychlý. V květnu Šrámkovi zjistili, že pracovníci bývalé výrobny v Horním Bradle jsou nezaměstnaní, v září už začali pracovat. Získali i zkušenou dřívější vedoucí výroby, která jim byla oporou v začátcích činnosti. V současnosti v Oflendě zaměstnávají 15 lidí, do konce roku jich bude o pět víc. "Měli jsme volné prostory, nějaké podnikatelské zkušenosti a také chuť zkusit něco jiného v pocovidovém období. Všichni jsme byli unavení vším tím negativním a vánoční ozdoby jsou pro mne velmi pozitivní věc," popisuje Šrámková.

Koulier vyrábí foukané a ručně zdobené ozdoby všemožných tvarů, velikostí, barev a dekorů. Vychází z tradičních forem a někdy tvoří i ucelené tematické kolekce. Inspirovaly se například oblíbenou vánoční pohádkou Popelka, v kolekci Vlastenecké perníčky zase ozdoby mají tvar klasických perníčků a jsou vyvedené v červené, modré a bílé barvě. V nabídce jsou i soubory Zvonky štěstí nebo Bílé zlato.

Podnik se zatím orientuje na český trh, bude mít dvě vlastní prodejny a e-shop a dodává přímo velkým firmám. Zatím má práce víc než dostatek, příští rok chce využít čas před hlavní sezonou pro vytvoření dostatečných zásob. V budoucnu plánuje i vyvážet, hlavně do Německa, Rakouska, Švýcarska a Velké Británie, objednávky se sjednávají už začátkem roku.

"Dovozy levných ozdob nám příliš nekonkurují. Všechno je dané hodnou produktu pro zákazníka. Všude říkáme, že jsme české vánoční ozdoby, a když zákazník vidí, že to vzniklo v Čechách a je to opravdu ruční skleněný výrobek, má k tomu úplně jiný vztah," dodává Šrámková.

Výroba skleněných vánočních má na Chrudimsku dlouhou tradici. Vznikaly v bývalých provozovnách firmy Rückl v Horním Bradle a Trhové Kamenici. Družstvo Vánoční ozdoby Dvůr Králové, kterému patřily, je ale postupně uzavřelo.