„V provozovně nás pracuje osm. Jak povolí omezení, od středy už by měli dorazit i čtyři učni ze slánské střední integrované školy. Jsme rádi za posily. Letos se ke všemu doslova roztrhl pytel s objednávkami na vánočky. Máme zakázku na tři sta kusů,“ potvrdila majitelka cukrárny Na Letné v Libušíně Marie Jungrová.

Každý rok zde napečou čtyři metráky cukroví a ani letos to nebude méně. Kromě vánoček se specializují i na domácí čajové pečivo, mini zákusky i pečivo bez cukru. „O cukroví bez cukru zájem rok od roku stoupá. Letos například připravujeme velkou zakázku pečiva pro Domov pro seniory v Novém Strašecí,“ sdělila.

A zákazníci netroškaří. Balíčky objednávají od půl kila až po tříkilové. Vyhlášené cukroví z Libušína se přitom aktuálně pohybuje v ceně okolo 600 korun za kilogram.

Zakázek na vánoční cukroví denně přibývá také v Učnovské cukrárně, ve středisku praktického vyučování v Kladně na Sítné. Jak už název napovídá, bez spolupráce učňů se ani zde neobejdou. Tamní společnost je na tomto systému dlouhé roky založena.

„Lidé jsou zatím trochu váhaví, někteří netuší, že máme otevřeno a provozní doba je nyní i kratší. Přesto objednávky denně přijímáme. V těchto dnech jsme tu sami bez učňů, ale už by měli v polovině týdne nastoupit. Nyní se výrobě věnují naše mistrové. Jen na Sítné ve třech lidech. Provozovny má naše středisko celkem tři, dále v Italské a Dánské ulici,“ řekla administrativní pracovnice Učňovské cukrárny Kristýna Vlčková.

Cenu cukroví od loňska nezvyšovali. Kilogram čajového pečiva lze ve výcvikovém středisku objednat za 550 korun a nebo cukroví pro diabetiky, které zde přijde na 590 korun.

Metráky čajového pečiva a stovky vánoček vyrábějí každoročně i žáci Středního odborného učiliště a praktické školy v Kladně-Vrapicích. Cukroví si zde objednávají jak firmy spolupracující se školou, tak další subjekty, včetně zřizovatele, jímž je Středočeský kraj. Jak to bude s objednávkami letos, škola zatím nerozhodla.

„Je to velice složitá situace, protože v naší škole vaříme denně také jídlo pro seniory a další veřejnost. Až se žáci do školy vrátí, musíme vymyslet systém, aby se jich v kuchyni potkávalo co nejméně. Ve velké kuchyni se nejspíše letos proto ani péct cukroví nebude. Možná jen ve cvičné kuchyňce v patře. Uvidíme, co bude možné,“ sdělil zástupce ředitelky vrapického učiliště Radek Panenka.