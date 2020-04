ON-LINE ke koronaviru ZDE

Prodejní plochu si totiž budou moci zmenšit vytýčením, například páskou. V dokumentu pro uvolňování opatření to na svém webu uvedlo ministerstvo zdravotnictví.

Vláda v úterý představila harmonogram otevírání obchodů a služeb, podle kterého budou moci od 27. dubna otevřít provozovny do 200 metrů čtverečních, pokud nesídlí v nákupních centrech nad 5000 metrů čtverečních, s výjimkou prodejen, které mají samostatný vchod zvenku. "Je umožněno prodejní plochu zmenšit na požadovanou velikost vytýčením (postačují např. ohraničovací (bezpečnostní) pásky)," uvedlo ministerstvo zdravotnictví.

Vládní plán počítá s tím, že pokud se nezhorší epidemiologická situace, prodejny do 1000 metrů čtverečních, které nejsou součástí obchodních center nad 5000 metrů čtverečních, by se mohly znovu otevřít od 11. května. Obchodní centra a další prodejny budou moci obnovit provoz až v poslední vlně uvolňování od 8. června.

Do prodejní plochy by se neměly počítat prostory, kam nemá zákazník přístup, tedy kanceláře, sklady či šatny, ale ani plocha za pokladnami. Vyplývá to z loňského rozhodnutí Krajského soudu v Brně k případu zákazu prodeje o vybraných svátcích v prodejnách nad 200 metrů čtverečních.

Zákon o prodejní době totiž nestanovuje způsob výpočtu velikosti prodejní plochy. Podle soudního rozhodnutí však naopak není možné prostor přehradit páskou nebo jinými zátarasy.

Harmonogram vlády kritizují zástupci podnikatelů. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy je uvolňování velmi pomalé, nebylo konzultováno s podnikateli, navíc ho považuje za nelogický. Od 9. dubna totiž mohou být otevřené hobbymarkety, které patří k největším prodejnám na trhu, uvedl dříve. Vládní plán ostře kritizují také zástupci obchodních center, kteří ho považují za diskriminační.