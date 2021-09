Hned v pondělí 4. října bude na řadě prvních padesát aut. Za celé podzimní období bude přezuto patnáct set vozidel a na druhém pracovišti benešovské firmy na Červených Vršcích pak dalších dvě stě traktorů, kamionů a autobusů.

Kromě klasického servisu kolem pneumatik BestDrive poskytuje motoristům i rychlý servis. Toho se například dočkalo i auto řidiče, které bylo prvotně určené k přezutí pneumatik. Jenže po zvednutí vozu na hever mechanik objevil mastnou skvrnu na vnitřní straně pneumatiky. „Majitel chce jet na dovolenou k Jadranu, ale s tekoucí brzdou by to do Chorvatska nešlo,“ dodal Martin Hruška.