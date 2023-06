V pořadí už 21. ročník ocenění Sodexo Zaměstnavatel roku zná další regionální vítěze z Plzeňského a Karlovarského kraje.

Vyhlášení soutěže Zaměstnavatel roku 2023 na západě Čech | Video: Martina Burda

Zástupci pořádajícího Klubu zaměstnavatelů a generálního partnera, kterým je Sodexo Benefity, je předali zástupcům vítězných firem z Plzeňského a Karlovarského kraje. Slavnostní oceňování se tentokrát konalo v Santiniho sále v Centru stavitelského dědictví Plasy.

Letošní ročník přinesl po letech ovlivněných negativně covidem i začátkem válečného konfliktu na Ukrajině nárůst účasti. Zvýšil se jak počet registrovaných firem téměř o polovinu, tak výsledný stav vyplněných a odevzdaných dotazníků o třicet procent.

Účastníci z nových oborů

„Těší nás významné zpestření účasti o zaměstnavatele z řady nových oborů. Aktivní byl sektor informačních technologií, posílilo také zastoupení zemědělských a potravinářských firem. Tradičně početný zůstává automobilový průmysl a jeho dodavatelé. Ve všech krajích máme také rekordní zastoupení v doprovodné soutěži personálních projektů, kterých se letos přihlásilo celkem 42, a to s velmi různorodými tématy, která firmy řešily,“ informoval Pavel Hulák, ředitel Klubu zaměstnavatelů.

PLZEŇSKÝ KRAJ



Do 5000 zaměstnanců:

1. Plzeňský Prazdroj, a.s.

2. ZF Engineering Plzeň

3. Kermi s.r.o.



Do 500 zaměstnanců:

1. Linde Pohony s.r.o. – závod KION Stříbro

2. CANPACK CZECH

3. Konplan s. r. o.



KARLOVARSKÝ KRAJ



Do 5000 zaměstnanců:

1. Mattoni 1873, a.s.

2. Witte Automotive Czechia



Do 500 zaměstnanců:

1. Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s.