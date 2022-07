Za příjemné pravé chmelové aroma Bitr vděčí kombinaci tří prvotřídních typicky českých odrůd včetně nejznámějšího Žateckého poloraného červeňáku. Ten se pro svou jemnost a příjemné aroma používá i při závěrečném studeném chmelení v ležáckých tancích.

Správné složení použitých chmelů zajistilo Bitru vyváženou chuť a skvělou pitelnost. Pivo je dále charakteristické jiskrně zlatavou barvou, středním řízem, vyšší hořkostí od prvního loku a lahodným chmelovým dozvukem, nabádajícím k dalšímu napití. Extrakt původní mladiny (dříve stupňovitosti) spodně kvašeného ležáku Bitr činí 11,5 % hm. a hořkost 35 jednotek IBU.

Skála zajišťuje správnou teplotu

O Bitr je dobře postaráno i při jeho ležení. „Bitr dozrává v tancích ze šedesátých a sedmdesátých let minulého století v historickém pivovarském sklepě z roku 1872, vytesaném do skály Žlutého kopce, kde se udržuje optimální teplota 1 – 2 °C. Pivo se tak přirozeným způsobem nasytí oxidem uhličitým, získá optimální říz a zakulatí svou chuť,“ uvedl vrchní sládek pivovaru Starobrno Jiří Brňovják. Starobrněnští sládci se při vaření Starobrna Bitr vrátili ke kořenům pivovaru. Díky kombinaci klasických metod a vysokého podílu ruční práce připravili poctivý hořký ležák.

Stále je šance potkat Pivní mašinu

Ochutnat extra hořký ležák Bitr bylo možné v červnu třeba na Zelném trhu, v Přístavní ulici u Brněnské přehrady, u Jošta na Moravském náměstí. Kdo tohle nestihl, nemusí smutnit, červen ještě nekončí.

Na jeden škopek přímo od čepu můžete k Pivní mašině zajít třeba v pátek 24. června na Dominikánské náměstí, tam se Pivní mašina zastaví od 16 do 22 hodin. V sobotu 25. června Pivní mašina bude Bitr čepovat od 13 do 19.30 hodin u Jošta na Moravském náměstí, pak se rychle přemístí na Dominikánské náměstí, kde si Bitr můžete vychutnat od 20 do 22 hodin. Šance tu je i v neděli 26. června, a to opět u Jošta na Moravském náměstí. Tady pivní mašina bude Bitr čepovat od 13 do 18 hodin. Tak neváhejte, máte poslední příležitost.