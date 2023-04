Mlékárna Ohaře byla uvedena do provozu v roce 2017. Svým zákazníkům podnik z Kolínska dodává mléko i mléčné výrobky, jako jsou sýry, tvarohy či jogurty. „Pro mlékárnu jsem se rozhodl proto, že jednak jsem chtěl zhodnotit naši produkci mléka a zároveň zkusit vyrábět kvalitní potraviny, o které jsme bohužel ochuzeni," předeslal zakladatel a majitel mlékárny Miroslav Fess. Součástí areálu je také kravín s vysoce moderním zařízením pro více než 250 krav.

Každého, kdo poprvé vejde do ohařeského kravína, může překvapit, že necítí žádný zápach. A ještě aby ano! Na čistotě si tu velice zakládají. Podestýlku, na kterou si "holky" s oblibou lehají k přežvykování a odpočinku, pracovníci týdně stelou a vedlejší uličku neustále uklízí stroj. Krávy jako by ho vůbec nevnímaly. Bez jakéhokoli rozrušení jej vždy s klidem překročí - a stroj pokračuje v úklidu dál. „Nechceme, aby naše zvířata žila ve špíně. I odvětrávání tu máme speciálně udělané tak, aby se tu nedržel zápach,“ uvedl majitel Mlékárny Ohaře Miroslav Fess.

Když pak přijdete do místní kuchyně, tedy prostoru, kde robot připravuje krmivo, první, co vidíte, je velká červená mašina. Tu stačí naplnit zásobami jednou za tři dny. Jen se musí připravit kostky, ze kterých místní „stroj šéfkuchař“ odřezává naprogramované množství senáže, slámy, kukuřičné siláže a dalších složek. Když se rozjede, je to hukot.

„Kuchyně komunikuje s kravínem ohledně počtu zvířat, protože stavy se nám mění, a podle toho dává přesné množství. Krmíme v průběhu celých 24 hodin každou polovinu celkem devětkrát, takže robot si vezme jednu devítinu a připraví ji,“ přiblížil Fess.

Velká červená mísa

Robot, jenž se vzdáleně podobá velké červené míse, poté po speciální kolejnici odváží za stálého míchání krmivo do kravína. Za jízdy jej sype té polovině krav, která na čerstvou dávku čeká déle.

„Zaručujeme tím zvířatům čerstvost krmiva. Zároveň pokud kráva leží a přežvykuje, tak ví, že nemusí spěchat se nažrat, protože tu možnost bude mít zanedlouho zase. A přežvykování zásadně zvyšuje jejich pohodu a díky tomu podojí i více mléka,“ řekl majitel mlékárny.

Chytré zářivky reagují na denní světlo

Náhodě v kravíně nenechávají ani osvětlení. I to je řízeno automaticky. O světelnou vyváženost se starají chytré zářivky, které umí stáhnout světlo až na pouhých deset procent svého výkonu. Ten upravují podle venkovního světla, na které okamžitě reagují. „V kravíně máme čidla monitorující teplotu, světlo či vítr. Na základě jejich údajů poté reagují jak zářivky, tak boční závěsy, které se v případě chladu či silnějšího větru automaticky zatáhnou,“ sdělil Fess.

K absolutní spokojenosti zdejších zvířat pak přispívají čtyři speciální stroje, takzvaná drbadla. Krávy se mohou, kdykoliv chtějí, dojít podrbat o jejich kartáče. Jakmile si zvíře chce nechat hlavu či záď poškrábat, zařízení se začne automaticky točit jako malé kartáče v myčce na auta. „I díky tomu mají naše dojnice pohodlí jako málokteré,“ podotkl Fess. Jeden takový stroj vyjde na 70 tisíc korun.

Stoprocentní pozornosti se přitom dostává všem zvířatům - a to za všech okolností. Každá dojnice má sice přidělené číslo, ale hlavně má své jméno. Na krku pak mají respondéry, což jsou chytré přívěsky, díky kterým mají zootechnici přesné informace o jednotlivých zvířatech.

Když se například Vanda rozhodne, že by chtěla jít dojit, robot ukáže, jestli už je správný čas. Pokud ano, stroj ji vemeno dokonale umyje, namasíruje a vydezinfikuje. Vandě se pak uvolní oxytocin, takzvaný hormon štěstí, a k dojení tak nedojde násilím. „Děje se tak před každým zvířetem. Jednotlivé přísavky poté monitorují průtok a při poklesu pod 180 mililitrů za minutu se postupně jedna po druhé odsají. Mléko poté odtéká do mlékárny, kde už vyrábíme naše produkty,“ dodal Fess.