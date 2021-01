„Minulý měsíc jsem dal reklamovat zimní boty, které se po pár dnech nošení rozlepily. Reklamace byla jako oprava, ne výměna bot nebo vrácení peněz. Dostal jsem protokol s datem k vyzvednutí. Kvůli nařízení vlády je ale kamenný obchod zavřený a obchodník nenabízí jiné řešení dodání reklamace, třeba poštou,“ neskrývá své rozčarování Robert Kudrna z Pelhřimova, který redakci Deníku popsal svůj příběh.

„Dovolal jsem se na Českou obchodní inspekci, kde mi řekli, že nařízení vlády je nesmysl, o kterém nepřemýšlejí. Je nárok na reklamaci zboží do 30 dnů, ale zavřou obchody, a tím to neumožní. Poté jsem se dovolal na úřad vlády, kde odkazují na ministerstvo zdravotnictví tam se k tomu nejsou schopni vyjádřit,“ popisuje řehtání úředního šimla pan Kudrna, který nevidí v systému opatření žádný smysl.

Autoservis nezavřeli, obuv ano. Proč?

„Na jednu stranu fungují autoservisy a ne prodeje aut, tak proč by na druhou stranu nemohl být otevřený obchod s obuví kvůli reklamacím?“ ptá se spíše řečnicky pan Kudrna. Odpověď mu dává prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza. Podle něj je špatně nastavena vládní pomoc.

„V normální zemi by bylo možné v prodejně nechat v pohotovosti člověka, který by řešil reklamace nebo výměny vánočních dárků. Jenže na takového člověka by nešlo žádat podporu v programu Antivirus a zavřené obchody, které už tak bojují o přežití, by měly další náklady, které by neměly z čeho hradit. Paradoxně to umějí lépe řešit malé obchody, kde se můžete domluvit s majitelem, aby vám opravené boty vydal. Síť obchodů s obuví už ale nic takového neumí i když by nebylo nijak složité opravené boty zákazníkovi poslat poštou nebo přes kurýrní službu,“ vyjádřil se Tomáš Prouza.

Právně v pořádku

A zákazník se současným stavem nic nenadělá, musí se obrnit trpělivostí a počkat, až vláda prodejny znovu otevře. „Pokud obchod odmítá najít způsob, jak zákazníkovi opravené boty vydat, je to právně bohužel v pořádku, nikdo jej nemůže přinutit to podle současných pravidel udělat. Ale jsem si jistý, že si takové zacházení zákazník nenechá pro sebe a negativní reklama ten obchod vyjde dráž, než kdyby se snažila svému zákazníkovi pomoci,“ zmiňuje možný důsledek prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.