Finanční poradci společnosti Partners jim pak radí, jak těžkosti překonat podle možnosti s co nejmenšími šrámy.

Naděje neumírá?

Hlavní postavou dílu vysílaného včera večer je osmatřicetiletý pražský podnikatel Ondřej K.

Zhruba šest let se pohyboval v ekonomické oblasti poměrně netradiční, a to jako organizátor kurzů první pomoci určených velkým podnikům a institucím.

Covidová krize však způsobila, že účinnou první pomoc teď potřebuje sám. Kancelář už zavřel, spolupracovníky propustil. Za této situace však bance pořád dluží milion korun a dalších 250 tisíc korun dosahují nevyrovnané závazky vůči zaměstnancům.

Sám nyní pracuje u kamaráda jako skladník, ale splácet každý měsíc minimálně 33,5 tisíce korun nedokáže za žádných okolností.

Pravda, Ondřej, vystudovaný sociolog, je tvrdá nátura. Naděje, že podnikání jednoho dne přece jen obnoví, se nevzdává.

Co na to říká poradce David Kučera, který za dlouhá léta ve službách finančně poradenské společnosti Partners viděl podobných smutných příběhů již nemálo? Nuže, podnikateli zmítanému krizí jeho rada asi nezní zrovna jako rajská hudba: „Nejlepší by bylo podnikání co nejrychleji ukončit a zároveň hledat úspory. Například účetní firmě Ondřej K. platí každý měsíc sedm tisíc korun, ačkoli účtů mívá jen několik.“

Mít smysl pro realitu

Pro případ, že by se Ondřej vlastní firmy přece jen nevzdal, David Kučera se přimlouvá za změnu obchodního modelu. Zapomenout na fyzické zdravotní kurzy a vše přenést na internet. Pak je kancelář zbytečná a pracovní síly lze platit honorářem.

Poradce si však neodpustí poznámku. Podle něho je odhodlání a houževnatost dobrá věc, jenže hlavou zeď ještě nikdo neprorazil, proto je dobré mít i smysl pro realitu.

Další díl finančně-osvětového seriálu „Krotitelé dluhů“ Česká televize odvysílá v pondělí 15. listopadu ve 21.50 na prvním programu.