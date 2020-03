On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

Vláda minulý týden rozhodla o tom, že stát doplatí ošetřovné zaměstnancům s dětmi do 13 let za celou dobu uzavření škol či školek. Uhradí ho také těm, kteří se kvůli zavřeným stacionářům a jiným sociálním službám musí postarat o starší či postižené členy domácnosti. Dostávat by měli za den 60 procent denního základu příjmu. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mají mít příspěvek 424 korun na den z programu, který připraví ministerstvo průmyslu.

Sněmovna by měla zákon o doplacení ošetřovného zaměstnancům schvalovat v úterý. Některé opoziční strany už ohlásily, že budou navrhovat změny. "Klíčové bude, v jaké podobě se návrh zákona z dílny ministerstva práce schválí. Pro živnostníky se pak finanční příspěvek nastaví stejně. Jsme připraveni ho upravit podle toho, jak rozhodne Sněmovna," uvedla mluvčí ministerstva průmyslu.

Ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) původně minulý týden řekl, že by příspěvek 424 korun měli mít jen živnostníci s dětmi od šesti do 13 let. Dnes se omluvil za mylné vyjádření. "Musí to být naprosto férové, stejné (nastavení pro OSVČ i zaměstnance)," uvedl Havlíček v České televizi.

Ošetřovné se poskytuje zaměstnancům z nemocenského pojištění na děti do deseti let po dobu devíti dnů. Za kalendářní den je to 60 procent denního základu příjmu. Ošetřovné je možné čerpat i na dospělého člena domácnosti, pokud se neobejde bez pomocí a stanoví to lékař. Živnostníci nemají na dávku nárok, i když si platí nemocenské pojištění.

Školy se v Česku uzavřely 11. března. Řada zaměstnanců, kteří zůstali s potomky doma, ošetřovné dostávala do minulého čtvrtka. Od té doby jsou bez příjmu. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) minulý týden řekla, že by stát mohl ošetřovné doplatit 190 tisíc lidí. Výdaje by činily asi 2,7 miliardy korun.

Nový zákon by měl platit zpětně po celou dobu uzavření škol. Rodiny, které ošetřovné už čerpají a po devíti dnech jim skončí, nebudou muset posílat novou žádost. Zaměstnanci s dětmi od deseti do 13 let mohou získat podporu zpětně, když o ni požádají přes svého zaměstnavatele a splní podmínky, upřesnila ministryně. Živnostníci budou o příspěvek žádat živnostenský úřad. Podporu získají, pokud jejich manžel či manželka už nečerpají ošetřovné jako zaměstnanci.

V jaké podobě zákonodárci ošetřovné schválí, není zatím jasné. Poslanci opozičních stran chtějí navrhovat zvýšení na 80 či 100 procent příjmu, vyplácení na děti do 15 let, možnost střídání rodičů, zapojení prarodičů či zvýšení příspěvku pro OSVČ na 720 korun na den.