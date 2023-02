Pro zákazníky jsou připraveny slevy. „Prvních čtrnáct dní mohou využít slevu dvacet procent na vybraný sortiment,“ uvedl mluvčí společnosti Lidl Tomáš Myler.

Prodejna, jejíž slavnostní otevření si v pondělí nenechala ujít řada zákazníků, se nachází u kruhového objezdu v Michálkovické ulici ve Slezské Ostravě nedaleko bývalého Dolu Petr Bezruč.

Historie společnosti Lidl sahá do 30. let 20. století, kdy byl v německém Neckarsulmu založen velkoobchod s potravinami. První prodejna Lidl pak byla otevřena v Ludwigshafenu v roce 1973.



V následujících letech Lidl expandoval po celém Německu a o 15 let později provozoval více než 450 prodejen.



Koncem 80. let 20. století začal Lidl budovat své prodejny i v dalších zemích. Dnes provozuje prodejny ve 29 zemích Evropy a v USA a patří k největším potravinářským řetězcům v Evropě i v celosvětovém měřítku.