Problematický předloňský rok vystřídalo v roce 2021 oživení průmyslu a zvýšená poptávka ze strany klíčových zákazníků. Tento trend je patrný i pro začátek letošního roku. „Jako celá řada dalších firem jsme museli reagovat na významné změny na trhu, mezi které patří například enormní nárůst cen energií, u elektrické energie na dvou a půl násobek a u zemního plynu dokonce na tři a půl násobek cenové úrovně z roku 2021, nebo výrazné omezení poptávky ze strany zákazníků z automobilovém průmyslu zejména na konci loňského a na počátku letošního roku. I přes tyto objektivní potíže se nám daří držet velmi dobrou zakázkovou naplněnost výroby. Ruku v ruce s tím proto jde zvýšení mezd zaměstnanců od nového roku průměrně o 6 %,“ řekl Aleš Martínek, generální ředitel společnosti. Jak dále potvrdil, řada výrobních divizí je zakázkově naplněna dlouhodobě na několik měsíců dopředu.

Vzhledem k rostoucímu objemu výroby potřebuje společnost Ostroj navýšit počet svých zaměstnanců o zhruba padesát nových kolegů. Novou práci tak mohou získat zejména svářeči, zámečníci, obsluhy CNC strojů, lakýrníci ale i pracovníci obslužných činností ve výrobě.

V Ostroji vše klape na jedničku.Zdroj: Ostroj Opava

„Loni k nám nastoupilo více než 140 nových kolegů, ale stále hledáme další. Situace na trhu práce je dlouhodobě velmi složitá, chybí zejména technicky vzdělaní odborníci. V kombinaci s nízkou nezaměstnaností to znamená, že námi poptávané profese nejsou na trhu práce volně dostupné a musíme hledat další způsoby, jak nové zaměstnance oslovovat a získávat. Náročnost náborů dokládá i procento výtěžnosti pracovních pohovorů, které u nás například v druhé polovině roku činilo necelých 15 %. I když v kontextu strojírenské branže je toto číslo velmi dobré, v praxi to znamená, že na každého nového zaměstnance je nutné oslovit zhruba sedm uchazečů,“ vysvětlil Ladislav Botur, vedoucí odboru Lidské zdroje.

Motivací pro nástup do firmy vedle zvýšené mzdy je také náborový příspěvek pro řadu profesí až do výše 40 tis. Kč, ale také pět týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, rekreaci, penzijní pojištění a další benefity. Celkem společnost Ostroj investovala v roce 2021 do svého benefitního programu pro zaměstnance téměř 22 mil. Kč, což znamená průměrně cca 27.500, - Kč na jednoho zaměstnance.

„Největší část benefitů představuje týden dovolené navíc, příspěvek firmy na penzijní připojištění zaměstnanců, dotace na závodní stravování nebo zaměstnanecký program Benefit plus. Nemalou část benefitů pak tvoří rovněž nejrůznější odměny, které zaměstnancům nabízíme, například odměny za praktický zácvik nových kolegů, životní jubilea nebo nově zavedený náborový příspěvek nebo příspěvek na dopravu do zaměstnání,“ rekapituluje benefitní program společnosti OSTROJ a.s. Ladislav Botur, vedoucí odboru Lidské zdroje.

O společnosti OSTROJ:

OSTROJ a.s. patří k nejstabilnějším firmám v České republice, na strojírenském trhu působí od roku 1948. Je ryze českou akciovou společností, její sídlo a výrobní závod se nachází v Opavě. Společnost zaměstnává zhruba 800 pracovníků především z regionu Opavska a dosahuje tržeb mezi 1,0 - 1,9 miliardy Kč za rok (2016–2020). Do výrobkového portfolia šesti divizí patří široká paleta výrobků a komponent od důlních strojů pro hlubinnou těžbu uhlí a rud, přes hydraulické válce, hřídele, tiskařské válce, opracované lakované svařence, komplexní nástrojářská řešení a přesné obráběné dílce až po ocelové zápustkové výkovky. Součástí výrobních aktivit je i galvanické zinkování a chromování.