/FOTOGALERIE/ Docela marný čas v dlouhé – nezbytně odstupňované – frontě trávili v pondělí po ránu zájemci o nákupy v ostravské pobočce IKEA.

Lidé nakupují v obchodním domě Avion Shopping Park Ostrava, 11. května 2020 v Ostravě. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Švédská nábytkářská firma otevřela úderem deváté hodiny ráno a do pár sekund měla čekající uvnitř. Vešlo by se jich i dvakrát tolik! Tomáš z Frýdecko-Místecka stál u vchodu do prodejny IKEA včera po ránu na čele. Karla z Ostravy přišla až po otevření a oba na tom nakonec byli víceméně stejně.