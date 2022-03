Na prvním místě se pivovar z Hlavatců na Táborsku umístil se svým ležákem Garáž. Druhé místo ve stejné kategorii mu přiřkli porotci i u piva Transformátor světlý ležák. „Je to cena za osm let práce a moc si jí vážím. Nedovedu však říci, čím je naše pivo výjimečné. Ale asi tím, že není výjimečné vůbec a jde o poctivé pivo,“ řekl majitel a sládek Transformátoru v jedné osobě Josef Boháč.

Ocenění pro jeho rodinný minipivovar je také výzvou do budoucnosti. „Vždycky se dá dělat něco lépe. Teď je pro nás výzvou, abychom nejenom příště umístění obhájili, ale také, abychom se umístili i s dalšími našimi pivy,“ dodal Boháč.

Kvalitu piv ocenil degustátor a loňský sládek roku Aleš Dvořák z pivovaru Budvar. „Oproti minulým letům, kdy byla kategorie ležáků rozpačitá, tak letos mě na ležácích bavila nejenom ohromná vyrovnanost, ale hlavně čistota chuti. Zkrátka všechna hodnocená piva byla uvařena tak, jak mají být, a minipivovarníci v této kategorii udělali ohromný pokrok,“ uvedl Dvořák.

Dvoudenní klání, kdy osmesát degustátorů hodnotilo 574 pivních vzorků, se konalo po dlouhých třech letech ovlivněných nemocí covid-19. Pivovarský dvůr v jihočeském Zvíkově se tak stal kromě degustací i místem, kde si pivovarníci skládali jak účty z minulých let, tak vyhlíželi i do budoucna.

Tabulka: Výsledky degustace

„Bohužel v době epidemie skončilo na 25 minipivovarů. Právě pivovarů se totiž netýkaly žádné státní kompenzace,“ uvedl prezident Českomoravského svazu minipivovarů Michal Voldřich. Těm, kteří se na českém trhu udrželi, však ještě dlouho pšenka nepokvete. „Z krize se budeme vzpamatovávat ještě tak dva roky. Teď už se však nedíváme pouze na vývoj ekonomiky, ale i na válečný konflikt na Ukrajině. Ten může mít také velký vliv na naši budoucnost,“ dodal Voldřich.

Ten ještě před ukrajinskou krizí předpokládal, že se do sezóny zvedne kvůli inflaci a dražším energiím cena piva až o 10 procent. Současný vývoj na Ukrajině však může mít vliv na případné další zdražování. Nebude však souviset se současnými cenami obilovin, které lámou na burzách cenové rekordy. „Teď je ta další predikce těžká. Samozřejmě vývoj cen sledujeme, ale nechceme být jako pumpaři, kteří zvednou cenu hned, jakmile se pohne kurz u ropy,“ informoval Voldřich.

Pesimistická prognóza

Oproti prodeji ropných produktů navíc pivovarníci vycházejí z cen současných zásob. „V nadcházející sezóně by se tak ani současná krize na Ukrajině neměla výrazně projevit. Uvidíme však, jak to bude s další sklizní. A to nejen ječmene, ale i chmele a jak se výhledově bude cena těchto komodit měnit,“ dodal Voldřich.

Pesimisticky však vidí vývoj ceny u piva hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Počáteční zdražení ze začátku roku, kdy ke zvýšení ceny až o deset procent sáhly i ty největší pivovary v zemi, není podle Kovandy konečné.

„Pivo letos celkově zdraží až o dvacet procent. Nebudou za tím však pouze ceny ječmene a chmele, které tvoří část ceny. Je také potřeba započítat rostoucí ceny energií. Ceny energií, obalových materiálů i zemědělských plodin dále porostou, pokud se ještě zhorší průběh války na Ukrajině a razance sankcí Západu, případně ruské odvety za ně,“ míní Kovanda.

Jarní cena českých sládků

14. ročník největší soutěže piv z minipiovarů nabídl 574 vzorků ze 134 pivovarů. Nejprestižnější cenu, první místo v kategorii světlý český ležák, získal jihočeský pivovar Transformátor s ležákem Garáž. Piva byla v klání rozdělena do 15 kategorií a na jejich chuť dohlíželo 80 degustátorů.