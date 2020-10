„Mohla bych si u vás na tuto neděli objednat narozeninovou party pro děti? Platí teď nějaká omezení?“ zjišťuje redaktorka Pražského deníku ve Funparku Žirafa. Zábavní areál v Čestlicích patří k nejoblíbenějším zařízením pražských rodičů a jejich ratolestí. (Reportáž vznikala ještě před zpřísněním opatření ve čtvrtek 8. října, pozn. red.)

Postačí rouška?

„Normálně fungujeme, akorát je potřeba mít roušky. Pro kolik dětí to bude?“ ptá se pracovnice Funparku, která má pořádání oslav na starost. „Patnáct. Je to problém?“ zní objednávka. „Není. Děti rozsadíme ke stolečkům po šesti,“ zmiňuje organizátorka pravidlo, které aktuálně platí pro konzumaci v restauracích.

Účast jednoho dítěte na oslavě se zajištěným programem, výzdobou a občerstvením vyjde o víkendu na 700 korun, nyní Funpark nabízí slevu, tedy 500 korun jako ve všední den.

Ministerstvo není spokojené

Za zábavou často míří rodiny také do obchodních center. Například Europark ve Štěrboholech aktuálně upozorňuje, že dětské Lollipop party pořádá pouze v počtu do deseti osob.

Narozeninové party nabízí také dětský koutek umístěný v OC Letňany. Ten ovšem žádná omezení kapacity neučinil. Podle sdělení firmy, která má na starost marketing centra, je ale „otevřen při dodržování všech nařízených hygienických opatření“.

Žádný mimořádný režim, kromě nošení roušek, nepanuje v běžném provozu dětského koutku například v centru Arkády Pankrác. „Děti do 2 let roušky mít nemusejí, ostatní ano. U vstupu do koutku je samozřejmě k dispozici dezinfekce,“ sdělila manažerka Arkád Renata Fikerová.

Ministerstvo zdravotnictví ovšem s výkladem krizových opatření, který nebere v potaz limity počtu účastníků, spokojeno není.

„Jde-li o pořádání ať už dětských či jiných oslav, je třeba v první řadě postupovat podle usnesení vlády ze 30. září 2020, podle něhož nelze konat jakoukoli hromadnou akci v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, s výjimkou členů domácnosti,“ upozornil tiskový odbor ministerstva.