Peníze v roušce. Nový portál pomůže v lepší orientaci při správě financí

O penězích se někdy říká, že jsou „až na prvním místě“. V době koronavirové to rozhodně neplatí, protože jde hlavně o zdraví. Nicméně to neznamená, že by peníze ztratily na důležitosti. Za několik týdnů, které uběhly od vypuknutí pandemie, stačil koronavirus oslabit celou světovou ekonomiku.

FINANČNÍ STABILITA. Kdo by si ji nepřál i v období, které přijde po odeznění krize? | Foto: Zlatá koruna