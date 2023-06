Nejvýznamnější ocenění, které může získat profesionál z oboru komerčního developmentu, míří teprve podruhé v historii do Česka. Cenu CEEQA (Central & Eastern Europe Real Estate Quality Awards) za osobní přínos tomuto odvětví si ve Varšavě převzal spolumajitel společnosti Penta Marek Dospiva. Je to ocenění i pro celý tým Penta Real Estate.

Cenu CEEQA si ve Varšavě převzal spolumajitel společnosti Penta Marek Dospiva | Foto: se svolením Penty

Marek Dospiva se tak zařazuje mezi nejvýznamnější osobnosti tohoto odvětví, které výrazně ovlivnily podobu řady metropolí střední a východní Evropy. Mezi držiteli tohoto ocenění jsou například Carl Panattoni (zakladatel společnosti Panattoni), Werner Otto (zakladatel ECE Projektmanagement) nebo třeba Jan Kulczyk, ve své době nejbohatší Polák, který cenu za přínos oboru obdržel posmrtně. V roce 2017 byl takto poprvé oceněn i český podnikatel a developer – Radim Passer (PasserInvest).

Marek Dospiva v roce 1994 spoluzaložil finanční skupinu Penta Investments, která dnes působí v deseti zemích Evropy, zaměstnává 40 tisíc lidí a spravuje dlouhodobé investice v oblasti zdravotnictví, finančních služeb, maloobchodu, výroby, médií a od roku 2005 také v oblasti realit a developmentu. Celková aktiva skupiny dosahují 14 miliard eur.

„Toto ocenění je uznáním skvělé práce a vášně, kterou náš tým prokazuje po celou dobu existence Penta Real Estate. Bude pro nás motivací k tomu, abychom i nadále v našem regionu stavěli vysoce kvalitní projekty,“ řekl při vyhlášení ceny Marek Dospiva.

Jako nadšenec do nemovitostí a architektury usiluje o to, aby Penta Real Estate stavěla budovy špičkových parametrů: „Vždy chceme to nejlepší. Pokud do projektu přijdete pouze jako finanční investor bez emocí a chcete stavět přesně tolik, kolik vám územní plán dovolí, vzniknou všude jen bezduché krabice,“ vysvětluje svoji filozofii.

Pentě se daří do střední Evropy lákat špičkové architektonické týmy – aktuálně dokončuje například první fázi projektu Masaryčka podle návrhu světoznámého studia Zahy Hadid. Z projektů, které jsou teprve v počátečních fázích, lze jmenovat například dokončení Vítězného náměstí v Praze v souladu s návrhy architekta Engela, který před sto lety vtiskl podobu celé čtvrti Dejvice.

Úspěch se třemi stavbami

Uspět v konkurenci nejlepších developerů z 18 zemí Evropy není samozřejmost. Pentě se v této soutěži podařilo bodovat zatím se třemi stavbami. V roce 2014 s budovou Florentina (v kategorii zaměřené na kancelářskou výstavbu), v roce 2016 s budovou Aviatica v areálu Waltrovky (ve stejné kategorii) a naposledy loni s projektem Maison Ořechovka.

Penta Real Estate loni poprvé ovládla také kategorii Developer roku pro nejúspěšnější firmu v oboru. Realitní divize Penty, která se zaměřuje zejména na segment kanceláří, bytů a retail, má v současnosti více než 20 projektů v České republice a na Slovensku.

Součásti skupiny Penta Investments je i společnosti Vltava Labe Media, která vydává Deník a Deník.cz.