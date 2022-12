„Zatím máme zcela obsazeno, to se ale může změnit, protože se pokazilo počasí. Trochu máme obavy, že se lidé budou odhlašovat, i když už mají u nás zaplacené rezervace. Pořád se jim to ale zřejmě může vyplatit více, než aby k nám přijeli do deště, když chtějí sníh,“ konstatuje Martin Bláha z penzionu Hamerská jizba v Nových Hamrech.

Na start podnikání v gastronomii je vždycky dobrá doba, říká provozovatel bistra

Jak dodává, poslední rezervace na poslední volný pokoj přišla v září. „V dobách před covidem a před velkým zdražením byla ale situace taková, že lidé si byli schopni udělat u nás rezervaci klidně i rok dopředu,“ prozrazuje provozovatel penzionu, do něhož jezdí hlavně Češi.

Penzion U dvou pánů v Perninku je zcela naplněn už od léta. „Návštěvníci si u nás rezervují čtyř až pětidenní pobyty. Jde hlavně o Němce i Čechy. Vloni jsme na tom byli podobně. Je ale vidět, že lidé se snaží pobyt na horách objednávat na poslední chvíli,“ poznamenává spolumajitelka penzionu Helena Žemličková.

Nadšenec vymyslel netradiční deskovku. Hrají ji i polští skokané na lyžích

Řada krušnohorských penzionů slouží na Silvestra pro stále stejné klienty. Jde například o božídarský penzion Bernard nebo Trampskou boudu v Abertamech. „Máme stále stejné návštěvníky. Jezdí k nám na Silvestra každý rok,“ říká Hana Hodová z Trampské boudy.

„Máme penzion zamluvený už od loňska. Jezdí k nám stálá klientela. To ale neznamená, že pokud se ozve někdo dříve, má smůlu,“ dodává Renata Nenková z božídarského Bernardu.