Na jaře vznikl mezi sestrami Sedláčkovými nápad, že zavřený podnik Bar Behind The Curtain ve Štítného ulici promění v „Rouškodílnu“. Tentokrát se tedy v baru „za závěsem“ nepopíjelo, ale vzniklo tu sídlo dobrovolnických iniciativ. Vedení bez vidiny zisku rozdalo zhruba 18 tisíc roušek a rozlilo 20 tisíc litrů dezinfekce. Sedláčková a spol. se tak dostali do Knihy cti Prahy 3, aktivity si všimla také zahraniční média.

Jenže na konci listopadu se objevil na oficiální facebookové stránce žižkovského baru dlouhý příspěvek reflektující počínání Babišovy vlády. Kvůli nepřehlednému jednání a zmatkům ohledně protiepidemického systému (PES), který vytvořilo ministerstvo zdravotnictví pod vedením Jana Blatného (za ANO) provozovatelé dokonce ani nenakoupili zásoby, protože nechtěli zboží zase vyhazovat nebo rozlévat sami sobě, případně přátelům. „Na to prostě nemáme. Ani játra, ani peníze,“ zhodnotila Sedláčková a spol. s tím, že od vlády už ani nic nečekají…

„Chceme taky říct, že plně chápeme ty, co otevírají aktuálně přes zákaz. My na to nemáme žaludek a nervy. Ale držíme jim palce, aby je pokuty nepoložily, a vnímáme je hrdinsky. Chápeme totiž, o co jim jde, a myslíme si, že málokdo z nás dokáže v pohodě koukat na svoje hladovějící rodiny a chátrající podniky, které od vás aktuálně nikdo nekoupí (zkoušeli jsme to). Tak se je pokuste pochopit taky,“ vzkázal kolektiv z podniku Bar Behind The Curtain.

Po dalším týdnu si musela Gabriela Sedláčková, která se angažuje v dalších obecně prospěšných činnostech (je například koordinátorkou projektu Celé Česko čte dětem), na sociálních sítích znovu ulevit. Vzhledem k tomu, že skóre PES se zhoršilo na čtvrtý stupeň rizika, rozhodla vláda, že nadále bude platit třetí stupeň, ale omezí se gastronomický sektor, kde od středy budou fungovat prakticky jen rozvozy jídel. Dle krizového opatření po 20. hodině nesmí být otevřená ani výdejní okénka.

Zázazník si koupí pivo v supermarketu, míní podnikatelé

„Nemůžeš prodat ani pytlík s koktejlem domů, ba dokonce lahev vína nebo piva. Musíš svého zákazníka, který se tě snaží udržet při životě, poslat pryč. On udělá pět kroků od tvého baru a koupí si pivo v supermarketu nebo ve večerce,“ okomentovala zpřísnění pravidel Sedláčková. Právě míchané (převážně alkoholické) nápoje její podnik na Žižkově nabízel zákazníkům k vyzvednutí na narozeninovou oslavu či večírek v domácím prostředí. Bar Behind The Curtain, jehož vnitřní prostory jsou laděné do časů prohibice v USA, tak bude nyní fungovat jen odpoledne čtyři hodiny.

Jak tvrdí mnoho lidí z branže, to se skoro nevyplatí ani otevřít. Třeba Jan Horešovský, spojumajitel oblíbeného podniku Vinograf v centru metropole, vyjádřil twitterovým příspěvkem pochopení pro nadávají kolegy, kterým vadí současné vládní „piruety“.

Mám velký pochopení pro sprostý (i hodně sprostý) slova v komentářích současné situace a vládních piruet. — Jan Horešovský ?? (@hores) December 6, 2020

Rostoucí skupina lidí začíná být (právem) frustrována z toho, že Babiš a jeho ministři místo systémových řešeních volí ty mediálně zajímavé. Po znovuotevření hospod měli kuchaři, číšníci a hostinští radost, že zase mají pro koho vařit, že mají koho obsluhovat a že alespoň částečně sníží finanční ztráty, protože kompenzace od státu považují za nedostatečné.

Veselí byli i zákazníci – jenže část společnosti, podpořená Babišovým káravým projevem k národu, je viní z neodpovědnosti a z toho, že kvůli zábavě zkazili ostatním Vánoce. Na jednotlivé případy se ukazuje prstem snadno… Ale těžko občané mohou vědět, co se děje za zavřenými dveřmi domů, bytů, kanceláří nebo fabrik, jak dodržují hygienická opatření zdravotnická zařízení. Vždyť i Blatný tvrdil, že podle dat se koronavirus šíří nejčastěji v zaměstnání a pak ve školách. Omezení podnikatelů v gastronomii ani související zákazy zatím jeho vládní resort dostatečně nezdůvodnil – s výjimkou snahy o represi.

Vznikají plány, jak obejít „zavíračku“

Podle prvotních ohlasů se dá očekávat, že k restauraci Šeberák, jež ještě před krátkým rozvolněním lákala hosty na degustační menu a pivo za korunu, se přidají další a další podniky. Například restaurační pivovar Malý Janek ve středočeských Jiních veřejně oznámil, že ve středu ve 20:00 nezavře, protože nesouhlasí s kroky Babišovy vlády. K revoltě vyzývá rovněž ostatní.

Jelikož vládní krizové opatření se nevztahuje na rozvoz jídel, budou chtít někteří majitelé provozoven obejít „zavíračku“ tím, že budou nabízet balený alkohol pro telefonické objednávky či zákazníky e-shopu – to je dovoleno až do 22 hodin. Navíc je naivní představa, že party se místo hospod nebudou konat doma.

„Chybí nám vize toho, že máme vládu a ve vládě odborníky, kteří uvažují střízlivě a mají záložní plány. Je třeba najít způsob, jak s touto nemocí žít 'normálně'. Je strašně těžké vůbec to ustát psychicky. Jsem z toho každý den velice smutná, když vidím živnostníky, kteří třeba i desítky let něco budovali a najednou jim nezbývá než to položit. Prostě zahodit ty roky dřiny, ze dne na den se všeho vzdát a jít třeba dělat kurýra. Netroufám si odhadovat, jak tohle skončí, a nechci být špatný prognostik, ale obecně budou následující roky asi docela smutné,“ prohlásila Sedláčková v rozhovoru pro Radniční noviny Prahy 3.