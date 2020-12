Čínský odběratel od Petrofu v září s odkazem na Vystrčilovu návštěvu nepřevzal zásilku 11 nástrojů v hodnotě 200.000 eur (5,3 milionu korun). Čínský zákazník tehdy Petrofu napsal, že se v Číně mluví o tom, že čínská vláda chce uvalit sankce na ČR a její zboží a že on nemá na to, aby platil pokuty. Současně požádal o pozastavení dodávky. Nástroje pak koupila pro české školy rodinná nadace miliardáře Karla Komárka.

Situace v obchodu s Čínou se od září podle Ceralové Petrofové postupně uklidnila a vrátila se do standardního stavu. Prezidentka Petrofu věří, že se čínské straně podařilo vše vysvětlit. "Pojďme si sednout k byznysu a neřešme politické otázky. Jsme apolitická firma, která je zde 156 let, a chceme prodávat piana tam, kde je ochota na ně hrát, řekli jsme čínským partnerům," uvedla Ceralová Petrofová.

Do Číny již Petrof podle prezidentky opět běžně dodává a dohání skluz způsobený jarní vlnou epidemie koronaviru. "Dnes jsme do Číny vypravili dva kontejnery s asi 65 nástroji. Celkem od září do Číny zatím odešlo přes 200 nástrojů," řekla Ceralová Petrofová.

Obchody Petrof získal i na na Tchaj-wanu. "Náš tchajwanský partner objednal zboží po asi 15 letech. Ozvala se jedna tchajwanská podnikatelka a s inspirací nadace Karla Komárka a jejího projektu Piana do škol se rozhodla koupit 11 nástrojů (Petrof) do tchajwanských škol," řekla Ceralová Petrofová.

Letošní hospodaření Petrofu poznamenává pandemie koronaviru. Původní plán prodeje na úrovni 290 milionů korun podnik sice nenaplní, ale propad nebude zdaleka tak velký, jak se původně čekalo.

V květnu Petrof odhadoval pokles proti plánu o 40 až 50 procent, v září očekával snížení asi o pětinu. Nyní Ceralová Petrofová odhaduje, že by se snížení mohlo pohybovat na úrovni deseti až 15 procent a celoroční výsledek by mohl být kolem 260 milionů korun. Menší pokles je především díky dobrým prodejům v ČR, Evropě a v Rusku a díky zotavující se poptávce v Číně.

Loni Petrof, jehož vznik sahá do roku 1864, zažil dobrý rok. Tržby společnost zvedla meziročně o devět procent na 310 milionů korun, což byl nejlepší výsledek za posledních 11 let. Čistý zisk činil 11 milionů korun.