„Naším cílem je svět bez cigaretového kouře, kde jsou běžné cigarety nahrazeny bezdýmnými alternativami, tedy lepší volbou než pokračování v kouření,“ řekl generální ředitel PMI Jacek Olczak.

„Na trh jsme uvedli již několik generací našeho systému na nahřívání tabáku IQOS. Naše portfolio bezdýmných výrobků neustále rozšiřujeme, abychom nabízeli vylepšená, vědecky podložená řešení, využívající technologického pokroku a zpětné vazby od spotřebitelů zaměřené na slabé stránky. Uvedení našeho dosud nejinovativnějšího zařízení IQOS ILUMA dává dospělým kuřákům další možnost lepší volby a představuje důležitý skok vpřed v našem úsilí zajistit budoucnost bez kouře.“

Řada IQOS ILUMA nabízí v České republice tři druhy zařízení: IQOS ILUMA PRIME, IQOS ILUMA a IQOS ILUMA ONE. Jejich společným jmenovatelem je to, že využívají průlomovou technologii indukčního ohřevu, která nahřívá tabák zevnitř.

Tím, že stejně jako předchozí zařízení IQOS tabák nespalují, ale pouze nahřívají, nevzniká žádný kouř ani popel. Díky tomu produkují v průměru o 95 procent méně škodlivých látek v porovnání s cigaretami. Jednotlivá zařízení mají odlišný design. Dospělí uživatelé tak mají možnost vybrat si to, které nejlépe vyhovuje jejich potřebám a preferencím. Průzkum trhu společnosti PMI ukazuje, že IQOS ILUMA poskytuje příjemnější zkušenost ve srovnání s předchozími generacemi zařízení IQOS.

„Jsem nesmírně ráda, že můžeme dnes našim zákazníkům v České republice představit IQOS ILUMA, novou vlajkovou loď našeho vědecky podloženého portfolia bezdýmných výrobků,“ uvedla Andrea Gontkovičová, generální ředitelka Philip Morris ČR.

„Věřím, že uživatelé ocení zásadní inovace, které přináší. Zejména pak absenci nahřívací čepele, díky které nezůstávají v zařízení zbytky tabáku a odpadá tak potřeba jej čistit. Naší ambicí zůstává, aby všichni dospělí čeští kuřáci, kteří by jinak pokračovali v kouření klasických cigaret, přešli co nejdříve na lepší alternativy a přestali kouřit ve prospěch svého vlastního zdraví i zdraví svého okolí. Jsem přesvědčena, že právě nový IQOS ILUMA je tím, co je k tomuto správnému kroku dokáže přesvědčit,“ dodala Andrea Gontkovičová.

IQOS ILUMA PRIME, IQOS ILUMA a IQOS ILUMA ONE jsou dostupné v České republice v IQOS prodejnách a na IQOS.com od 15. listopadu 2022 a od 1. prosince 2022 také na dalších vybraných prodejních místech.

Doporučená maloobchodní cena zařízení se v návaznosti na jeho konkrétní model pohybuje od 1090 Kč do 2790 Kč. Doporučená maloobchodní cena tabákových náplní TEREATM, které jsou určeny výhradně pro použití s indukční technologií IQOS ILUMA, je 112 Kč za krabičku.

Inovativní technologií indukčního ohřevu v těchto zařízeních je SMARTCORE INDUCTION SYSTEMTM, který nahřívá nové tabákové náplně TEREATM. Tyto nově navržené tabákové náplně lze používat pouze se zařízením IQOS ILUMA, které je vybaveno funkcí automatického nebo manuálního zapnutí.

Zařízení IQOS ILUMA PRIME a IQOS ILUMA detekují vložení tabákové náplně TEREATM do nahřívače a automaticky zařízení spustí. Zařízení IQOS ILUMA ONE je nutné zapnout manuálně. Tato bezdýmná zařízení bez nahřívací čepele nabízejí čistější způsob ohřevu přímo ze středu tabákové náplně, aniž by docházelo k jejímu spalování. Tím je zajištěn konzistentnější zážitek beze zbytků tabáku a bez nutnosti čištění zařízení. Samozřejmostí je, že nedochází k hoření a tvorbě kouře.

Bezdýmné tabákové výrobky společnosti Philip Morris International jsou ke 30. září 2022 dostupné na 70 trzích. Společnost PMI uvedla, že jejím cílem je do roku 2025 nabízet bezdýmné tabákové výrobky na 100 trzích. Zároveň odhaduje, že na celém světě je přibližně 19,5 milionů dospělých uživatelů systému IQOS (vyjma Ruska a Ukrajiny), z nichž přibližně 13,5 milionů dospělých kuřáků zcela přešlo na IQOS a přestalo kouřit cigarety.

Ambicí společnosti je, aby do roku 2025 nejméně 40 milionů lidí, kteří by jinak kouřili cigarety, přešlo na naše bezdýmné výrobky. Kromě toho si společnost PMI klade za cíl, aby více než polovina jejích čistých příjmů do roku 2025 pocházela z bezdýmných výrobků.